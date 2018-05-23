В России из-за своей глупости с крана упал строитель: шокирующее видео

Накануне в Санкт-Петербурге на одной из строительных площадок произошел несчастный случай – рабочий сорвался с крана. К счастью, мужчина выжил, правда потерпел многочисленных травм.

Видео инцидента появилось в Youtube.

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Как пишет автор ролика, молодой человек решил покататься на стропах крана, однако, пытаясь перехватить руки, сорвался вниз.

По информации СМИ, в итоге мужчина получил многочисленные травмы, в том числе перелом основания черепа и был доставлен в больницу.

Отмечается, что он работал на строительстве разнорабочим.

В Санкт-Петербурге строитель упал наземь, ибо решил покататься на стропах крана: видео

Напомним, недавно на так называемом Крымском мосту один из строителей свалился с опоры в Азовское море.