В России из-за своей глупости с крана упал строитель: шокирующее видео
Накануне в Санкт-Петербурге на одной из строительных площадок произошел несчастный случай – рабочий сорвался с крана. К счастью, мужчина выжил, правда потерпел многочисленных травм.
Видео инцидента появилось в Youtube.
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Как пишет автор ролика, молодой человек решил покататься на стропах крана, однако, пытаясь перехватить руки, сорвался вниз.
По информации СМИ, в итоге мужчина получил многочисленные травмы, в том числе перелом основания черепа и был доставлен в больницу.
Отмечается, что он работал на строительстве разнорабочим.
В Санкт-Петербурге строитель упал наземь, ибо решил покататься на стропах крана: видео
Напомним, недавно на так называемом Крымском мосту один из строителей свалился с опоры в Азовское море.