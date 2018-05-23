У Росії через свою недолугість з крану впав будівельник: шокуюче відео

Напередодні у російському Санкт-Петербурзі на одному із будівельних майданчиків стався нещасний випадок – робітник зірвався з крану. На щастя, чоловік вижив, щоправда зазнав численних травм.

Відео інциденту з’явилося в Youtube.

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Як пише автор ролика, молодик вирішив покататися на стропах крану, проте, намагаючись перехопити руки, зірвався вниз.

За інформацією ЗМІ, у підсумку чоловік зазнав численних травм, в тому числі перелом основи черепа, і його було доправлено до лікарні.

Зазначається, що працював він на будівництві різноробочим.

У Санкт-Петербурзі будівельник упав додолу, бо вирішив покататися на стропах крану: відео

Нагадаємо, нещодавно на так званому Кримському мосту один із будівельників звалився з опори в Азовське море.