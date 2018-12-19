В России изменили наказание за "преступления" в соцсетях

В Российской Федерации изменили статью о наказании за репосты и лайки в соцсетях. Однако, в случае повторного привлечения будет действовать все та же уголовная ответственность.

Об этом сообщают ТСН со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки о частичной декриминализации статьи Уголовного Кодекса о разжигании ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства.

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Эти поправки в статью закона инициировал Президент России Владимир Путин под давлением многочисленных обращений правозащитников.

Теперь в связи с изменениями так называемым преступникам в социальных сетях грозит исключительно административный штраф.

В этих поправках говорится, что за первое нарушение этой статьи "преступнику" будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или общественные работы или административный арест. Уголовная ответственность будет наступать только в случаях, когда соответствующее нарушение будет совершено повторно в течение года.

"Как подчеркивается в пояснительной записке, эти изменения осуществлены "с целью исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за действия, которые совершаются однократно и не имеют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства", – сообщают в "Госдуме".

Напомним, что в России Президент Владимир Путин утвердил запрет на размещение на уличных табло информации о курсах валют. Центробанк пояснил, что соответствующие поправки нужны для борьбы с незаконными точками обмена валюты.