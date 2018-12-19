У Росії змінили покарання за "злочини" в соцмережах

У Російській Федерації змінили статтю про покарання за репости та лайки в соцмережах. Однак, у разі повторного притягнення діятиме все та ж кримінальна відповідальність.

Про це повідомляють ТСН із посиланням на прес-службу нижньої палати російського парламенту.

Державна Дума Російської Федерації ухвалила поправки про часткову декриміналізацію статті Кримінального Кодексу про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності.

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Ці поправки до статті закону ініціював Президент Росії Володимир Путін під тиском численних звернень від правозахисників.

Від тепер згідно зі змінами так званим злочинцям у соціальних мережах загрожує винятково адміністративний штраф.

У цих поправках йдеться, що за перше порушення цієї статті "злочинцю" буде загрожувати адміністративний штраф у розмірі від 10 до 20 тисяч рублів чи громадські роботи або ж адміністративний арешт. Кримінальна відповідальність наставатиме тільки у випадках, коли відповідне порушення буде здійснено повторно протягом року.

"Як підкреслюється в пояснювальній записці, ці зміни здійснено "із метою виключення випадків притягнення до кримінальної відповідальності за дії, вчинені одноразово, і які не мають серйозної загрози для основ конституційного ладу та безпеки держави", – повідомляють у "Держдумі".

Нагадаємо, що в Росії Президент Володимир Путін затвердив заборону на розміщення на вуличних табло інформації про курси валют. Центробанк пояснив, що відповідні поправки потрібні для боротьби з незаконними точками обміну валюти.