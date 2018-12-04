В России экс-охранника Яроша приговорили к 4 годам колонии

Во вторник, 4 декабря, Севский райсуд Брянской области России приговорил к 4 годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в "Правом секторе". В 2014 году Шумков был охранником тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Об этом сообщает "Грани.ру".

Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре. Однако Шумкову присудили именно такой срок, о котором просил прокурор. Сам украинец свою вину отрицал.

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Если рассматривать это дело, то получается, что Верховный суд запретил деятельность "Правого сектора" во всем мире. Поэтому возникает вопрос: а не много ли на себя берет власть РФ, решая, какие организации законны, а какие незаконны на территории Украины?

– заявил Шумков на суде.

К слову, 24 мая 2018 года Александр Шумков объявил голодовку в поддержку другого политзаключенного Олега Сенцова. А 10 октября Шумков прекратил голодовку после почти 130 дней без еды.

Какое дело Россия шила Александру Шумкову и как его задержали? Украинцу инкриминировали участие в деятельности экстремистской организации. Российские следователи утверждали, что Шумков находился в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) до 23 августа 2017 года. На самом деле Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть телохранителем тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Верховный суд России запретил деятельность организации в стране только 17 ноября 2014 года.



Шумкову в России также вменяют участие в Революции достоинства и АТО на востоке Украины. Также политзаключенного допрашивали относительно подавления украинскими активистами пророссийского мятежа 2 мая 2014 года в Одессе, однако в дело этот эпизод не вошел, поскольку обвиняемого в этот день в городе не было.



17 августа 2017 года Шумков не вернулся со службы домой. 26 сентября его мать Лариса Шумкова получила от российского следствия письмо о том, что ее сын задержан в России. При этом датой задержания Шумкова в письме было указано 6 сентября. На тот момент со дня похищения солдата прошло 3 недели.