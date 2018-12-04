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      У Росії екс-охоронця Яроша засудили до 4 років колонії

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      Олександр Шумков (на фото праворуч) та Дмитро Ярош
      Олександр Шумков (на фото праворуч) та Дмитро Ярош / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 4 грудня, Севський райсуд Брянської області Росії засудив до 4 років колонії загального режиму українського політв'язня Олександра Шумкова за участь у "Правому секторі". У 2014 році Шумков був охоронцем тодішнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

      Про це повідомляє "Грани.ру".

      Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Адвокат, який захищав політв'язня, наполягав на виправдувальному вироку. Проте Шумкову присудили саме такий термін, про який просив прокурор. Сам українець свою провину заперечував.

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      Якщо розглядати цю справу, то виходить, Верховний суд заборонив діяльність "Правого сектора" в усьому світі. Тому виникає питання: а чи не забагато на себе бере влада РФ, вирішуючи, які організації законні, а які незаконні на території України?,
      – заявив Шумков на суді.

      До слова, 24 травня 2018 року Олександр Шумков оголосив голодування на підтримку іншого політв'язня Олега Сенцова. А 10 жовтня Шумков припинив голодування після майже 130 днів без їжі.

      Яку справу Росія шила Олександру Шумкову та як його затримали? Українцеві інкримінували участь у діяльності екстремістської організації. Російські слідчі стверджували, що Шумков він перебував у "Правом секторі" з 28 листопада 2013 року (дата створення руху) до 23 серпня 2017 року. Насправді Шумков вийшов з цієї структури 1 листопада 2014 року, коли перестав бути охоронцем тодішнього лідера "Правого сектор"а Дмитра Яроша. Верховний суд Росії заборонив діяльність організації в країні тільки 17 листопада 2014 року.

      Шумкову в Росії також закидають участь у Революції гідності та АТО на сході України. Також політв’язня допитували щодо придушення українськими активістами проросійського заколоту 2 травня 2014 року в Одесі, проте у справу цей епізод не ввійшов, оскільки обвинуваченого в цей день у місті не було.

      17 серпня 2017 року Шумков не повернувся зі служби додому. 26 вересня його матір Лариса Шумкова отримала від російського слідства листа про те, що її син затриманий у Росії. При цьому датою затримання Шумкова в листі було вказане 6 вересня. На той момент з дня викрадення солдата минуло 3 тижні.

      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Правий сектор Дмитро Ярош
      Джерело: 24 Канал
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