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      В России книги продают с лопаты: фото и видео

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      Россиянам подают книги с лопаты
      Россиянам подают книги с лопаты / Кадр из видео

      В России находят все больше возможностей использовать лопату. Кроме раздачи еды, с лопаты продают и книги.

      К такому шагу пришли в магазине "Фаренгейт 451" в Санкт-Петербурге. Из-за карантина в магазине резко упали продажи книг, поэтому пришлось придумывать новые способы, пишет издание "Бумага".

      В то же время Путин изменил дату окончания Второй мировой войны для России

      Покупатели заказывают книги онлайн, и получают их с лопаты через окно магазина.

      Смотрите видео, как россиянам продают книги с лопаты

      Так продавали и книги Ленина к годовщине его дня рождения. Владелец магазина Платон Романов назвал такой подход пролетарским.

      Как россиян кормят с лопаты

      Россияне и лопата – древнее сочетание. Однако до этого этот инструмент использовали для того, чтобы кормить жителей России. Так было еще в 2015 году в Ставрополе, когда местные жители ели блины просто с лопат.

      Впоследствии это же повторили в Набережных Челнах, когда угощали яблочным пирогом.

      Впоследствии лопата стала едва ли не обязательным атрибутом массовой раздачи еды в России. Поэтому все дошло до того, что в российских магазинах появились тарелки в форме лопаты

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости России Книги Курьезные новости
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