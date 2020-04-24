В России книги продают с лопаты: фото и видео

В России находят все больше возможностей использовать лопату. Кроме раздачи еды, с лопаты продают и книги.

К такому шагу пришли в магазине "Фаренгейт 451" в Санкт-Петербурге. Из-за карантина в магазине резко упали продажи книг, поэтому пришлось придумывать новые способы, пишет издание "Бумага".

В то же время Путин изменил дату окончания Второй мировой войны для России

Покупатели заказывают книги онлайн, и получают их с лопаты через окно магазина.

Смотрите видео, как россиянам продают книги с лопаты

Так продавали и книги Ленина к годовщине его дня рождения. Владелец магазина Платон Романов назвал такой подход пролетарским.

Как россиян кормят с лопаты

Россияне и лопата – древнее сочетание. Однако до этого этот инструмент использовали для того, чтобы кормить жителей России. Так было еще в 2015 году в Ставрополе, когда местные жители ели блины просто с лопат.

Впоследствии это же повторили в Набережных Челнах, когда угощали яблочным пирогом.

Впоследствии лопата стала едва ли не обязательным атрибутом массовой раздачи еды в России. Поэтому все дошло до того, что в российских магазинах появились тарелки в форме лопаты.