В Росії книги продають з лопати: фото та відео

В Росії знаходять все більше можливостей використовувати лопату. Окрім роздачі їжі, з лопати продають і книжки.

До такого кроку дійшли у книгарні "Фаренгейт 451" в Санкт-Петербурзі. Через карантин в магазині різко впали продажі книжок, тож довелося вигадувати нові способи, пише видання "Бумага".

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Покупці замовляють книги онлайн, і отримують їх з лопати через вікно книгарні.

Дивіться відео, як росіянам продають книжки з лопати

Так продавали і книжки Леніна до річниці його дня народження. Власник книгарні Платон Романов назвав такий підхід пролетарським.

Як росіян годують з лопати

Росіяни та лопата – давнє поєднання. Однак до цього цей інструмент використовували для того, щоб годувати жителів Росії. Так було ще у 2015 році у Ставрополі, коли місцеві мешканці їли млинці просто з лопат.

Згодом це ж повторили в Набережних Челнах, коли пригощали яблучним пирогом.

Згодом лопата стала мало не обов'язковим атрибутом масової роздачі їжі в Росії. Тож все дійшло до того, що в російських магазинах з'явилися тарілки у формі лопати.