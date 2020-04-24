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      В Росії книги продають з лопати: фото та відео

      - Читать новость на русском
      Росіянам подають книги з лопвти
      Росіянам подають книги з лопвти / Кадр з відео

      В Росії знаходять все більше можливостей використовувати лопату. Окрім роздачі їжі, з лопати продають і книжки.

      До такого кроку дійшли у книгарні "Фаренгейт 451" в Санкт-Петербурзі. Через карантин в магазині різко впали продажі книжок, тож довелося вигадувати нові способи, пише видання "Бумага".

      Водночас Путін змінив дату завершення Другої світової війни для Росії

      Покупці замовляють книги онлайн, і отримують їх з лопати через вікно книгарні.

      Дивіться відео, як росіянам продають книжки з лопати

      Так продавали і книжки Леніна до річниці його дня народження. Власник книгарні Платон Романов назвав такий підхід пролетарським.

      Як росіян годують з лопати

      Росіяни та лопата – давнє поєднання. Однак до цього цей інструмент використовували для того, щоб годувати жителів Росії. Так було ще у 2015 році у Ставрополі, коли місцеві мешканці їли млинці просто з лопат.

      Згодом це ж повторили в Набережних Челнах, коли пригощали яблучним пирогом.

      Згодом лопата стала мало не обов'язковим атрибутом масової роздачі їжі в Росії. Тож все дійшло до того, що в російських магазинах з'явилися тарілки у формі лопати.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини Росії Книги Курйозні новини
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