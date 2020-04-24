В Росії книги продають з лопати: фото та відео
В Росії знаходять все більше можливостей використовувати лопату. Окрім роздачі їжі, з лопати продають і книжки.
До такого кроку дійшли у книгарні "Фаренгейт 451" в Санкт-Петербурзі. Через карантин в магазині різко впали продажі книжок, тож довелося вигадувати нові способи, пише видання "Бумага".
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Покупці замовляють книги онлайн, і отримують їх з лопати через вікно книгарні.
Дивіться відео, як росіянам продають книжки з лопати
Так продавали і книжки Леніна до річниці його дня народження. Власник книгарні Платон Романов назвав такий підхід пролетарським.
Як росіян годують з лопати
Росіяни та лопата – давнє поєднання. Однак до цього цей інструмент використовували для того, щоб годувати жителів Росії. Так було ще у 2015 році у Ставрополі, коли місцеві мешканці їли млинці просто з лопат.
Згодом це ж повторили в Набережних Челнах, коли пригощали яблучним пирогом.
Згодом лопата стала мало не обов'язковим атрибутом масової роздачі їжі в Росії. Тож все дійшло до того, що в російських магазинах з'явилися тарілки у формі лопати.