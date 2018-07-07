В России машину пытались потушить фекалиями: красноречивое видео
Накануне в российском Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом, а тушить его стали, проезжавшие мимо, люди с помощью ассенизаторской машины,
Об этом сообщает местное издание Ivanovo News.
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Как сообщили журналистам очевидцы, возгорание произошло, вероятно, из-за замыкания проводки.
"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла асенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", – говорится в материале.
"Газель" фактически сгорела полностью и даже фекалии не помогли
Кроме того, в сети появилось соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, как содеримое ассенизаторской машины выливают на пылающий грузовик.
Машину тушили фекалиями в России: видео
К слову, недавно в центре Москвы произошел серьезный пожар в торговом комплексе "Атриум", в результате чего из здания пришлось эвакуировать почти 3 тысячи посетителей.
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