В России машину пытались потушить фекалиями: красноречивое видео

Накануне в российском Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом, а тушить его стали, проезжавшие мимо, люди с помощью ассенизаторской машины,

Об этом сообщает местное издание Ivanovo News.

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Как сообщили журналистам очевидцы, возгорание произошло, вероятно, из-за замыкания проводки.

"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла асенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", – говорится в материале.



"Газель" фактически сгорела полностью и даже фекалии не помогли

Кроме того, в сети появилось соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, как содеримое ассенизаторской машины выливают на пылающий грузовик.

Машину тушили фекалиями в России: видео

К слову, недавно в центре Москвы произошел серьезный пожар в торговом комплексе "Атриум", в результате чего из здания пришлось эвакуировать почти 3 тысячи посетителей.