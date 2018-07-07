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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России машину пытались потушить фекалиями: красноречивое видео

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В России ассенизаторская машина тушила горящий грузовик
В России ассенизаторская машина тушила горящий грузовик / Скриншот из видео

Накануне в российском Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом, а тушить его стали, проезжавшие мимо, люди с помощью ассенизаторской машины,

Об этом сообщает местное издание Ivanovo News.

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Как сообщили журналистам очевидцы, возгорание произошло, вероятно, из-за замыкания проводки.

"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла асенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", – говорится в материале.

Пожежа, Іваново, фекалії, лайно, Росія, Газель
"Газель" фактически сгорела полностью и даже фекалии не помогли

Кроме того, в сети появилось соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, как содеримое ассенизаторской машины выливают на пылающий грузовик.

Машину тушили фекалиями в России: видео

К слову, недавно в центре Москвы произошел серьезный пожар в торговом комплексе "Атриум", в результате чего из здания пришлось эвакуировать почти 3 тысячи посетителей.

Теги: Новости России Пожар Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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