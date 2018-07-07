У Росії машину намагалися загасити фекаліями: красномовне відео

Напередодні у російському Іваново на вулиці Паризької комуни зайнялася тентована вантажівка "Газель", а гасити її зголосилася асенізаторська машина, що проїжджала повз.

Про це повідомляє місцеве видання Ivanovo News.

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Як повідомили журналістам очевидці, займання сталося, імовірно, через замикання проводки.

"На вулиці Паризької Комуни обласного центру згоріла тентована вантажівка "Газель". На підмогу прийшла асенізаторская машина, що проїжджала повз, – оперативно відреагувавши, водії загасили пожежу вмістом цистерни", – мовиться у матеріалі.



"Газель" фактично згоріла повністю та навіть фекалії не допомогли

Крім того, у мережі з’явилося відповідне відео. На кадрах, зокрема, видно, як вміст асенізаторської машини виливають на вантажівку, яка у це момент палає.

Машину гасили фекаліями у Росії: відео

До слова, нещодавно у центрі Москви сталася серйозна пожежа у торговому комплексі "Атріум", внаслідок чого з будівлі довелось евакуювати майже 3 тисячі відвідувачів.