У Росії машину намагалися загасити фекаліями: красномовне відео
Напередодні у російському Іваново на вулиці Паризької комуни зайнялася тентована вантажівка "Газель", а гасити її зголосилася асенізаторська машина, що проїжджала повз.
Про це повідомляє місцеве видання Ivanovo News.
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Як повідомили журналістам очевидці, займання сталося, імовірно, через замикання проводки.
"На вулиці Паризької Комуни обласного центру згоріла тентована вантажівка "Газель". На підмогу прийшла асенізаторская машина, що проїжджала повз, – оперативно відреагувавши, водії загасили пожежу вмістом цистерни", – мовиться у матеріалі.
"Газель" фактично згоріла повністю та навіть фекалії не допомогли
Крім того, у мережі з’явилося відповідне відео. На кадрах, зокрема, видно, як вміст асенізаторської машини виливають на вантажівку, яка у це момент палає.
Машину гасили фекаліями у Росії: відео
До слова, нещодавно у центрі Москви сталася серйозна пожежа у торговому комплексі "Атріум", внаслідок чого з будівлі довелось евакуювати майже 3 тисячі відвідувачів.
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