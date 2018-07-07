Россия в огне, но футбол важнее?

Очень интересно работает сейчас пропагандистская машина в РФ, практически полностью подавляя в информационном потоке любые сообщения, касающиеся негативных событий в стране и выводя на передний план Чемпионат мира по футболу.

И как-то странным было не слышать привычные, сезонные сообщения из регионов, касающиеся их внутренних проблем, к примеру, таких как масштабные пожары. И не зря это было странным, ведь пожары как были, так и есть.

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Благодаря такой организации как "Гринпис Россия" стало известно, что в сверхдержаве горит 1,32 миллиона гектаров леса в Иркутской области, Краснодарском крае и, конечно же, Якутии – Тангара продолжает гневаться.

И вот, казалось бы, в прошлые года о пожарах сообщалось практически во всех новостных лентах, а в этом году, Россия продолжает полыхать, но разве же это должно отвлекать от футбола? И плевать, что дым тянется аж до арктических широт и что масштабы катастрофические и небывалые – не отвлекаемся от становления величия!

По имеющимся данным на сегодняшний день в России с начала года уже из-за пожаров уничтожено 10 млн гектаров леса, а 91% пожаров попросту не тушится из-за нехватки техники и средств.

Собственно, ликуй россиюшка очередному голу, только не удивляйся потом голой Сибири.