16:47
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
Злой Одессит

Россия в огне, но футбол важнее?

721
В России горят леса, но об этом помалкивают, пока идет ЧМ-2018
В России горят леса, но об этом помалкивают, пока идет ЧМ-2018 / Фото из соцсетей

Очень интересно работает сейчас пропагандистская машина в РФ, практически полностью подавляя в информационном потоке любые сообщения, касающиеся негативных событий в стране и выводя на передний план Чемпионат мира по футболу.

И как-то странным было не слышать привычные, сезонные сообщения из регионов, касающиеся их внутренних проблем, к примеру, таких как масштабные пожары. И не зря это было странным, ведь пожары как были, так и есть.

Читайте также: В центре Москвы горел торговый центр, 3 тысячи человек эвакуировали: фото и видео с места пожара

Благодаря такой организации как "Гринпис Россия" стало известно, что в сверхдержаве горит 1,32 миллиона гектаров леса в Иркутской области, Краснодарском крае и, конечно же, Якутии – Тангара продолжает гневаться.

И вот, казалось бы, в прошлые года о пожарах сообщалось практически во всех новостных лентах, а в этом году, Россия продолжает полыхать, но разве же это должно отвлекать от футбола? И плевать, что дым тянется аж до арктических широт и что масштабы катастрофические и небывалые – не отвлекаемся от становления величия!

По имеющимся данным на сегодняшний день в России с начала года уже из-за пожаров уничтожено 10 млн гектаров леса, а 91% пожаров попросту не тушится из-за нехватки техники и средств.

Собственно, ликуй россиюшка очередному голу, только не удивляйся потом голой Сибири.

Автор: Злой Одессит
Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини політики Публікації Пожежа Надзвичайні ситуації Новини Росії
Джерело: Facebook Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Россия в огне, но футбол важнее?
сьогодні, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 719
Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
сьогодні, 15:00 Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
Олександра Дрік 248
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сьогодні, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 2880
"Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
сьогодні, 08:38 "Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
Ольга Черненко 1217
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 2251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук