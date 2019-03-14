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      В России молниеносно отреагировали на планы США испытать ракеты средней дальности

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      В России отреагировали на планы США испытать ракеты средней дальности
      В России отреагировали на планы США испытать ракеты средней дальности / Фото из открытых источников

      В РФ молниеносно отреагировали на намерение США провести испытания ракет средней дальности. Там заявили: такие намерения являются логическим продолжением деятельности Вашингтона.

      В России, конечно, не забыли в очередной раз подчеркнуть: нарушили Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не они, а США.

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      24 канал сообщал, что до конца года США могут испытать два типа ракет средней дальности. Речь идет о крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров и баллистической ракете средней дальности от 3000 до 4000 километров. Испытания запланированы на август 2019 года.

      По случаю таких намерений США поспешил высказаться пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что такие планы Вашингтона являются логичными и продолжил обвинять США в расторжении Соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

      Мы категорически не согласны с какими-либо упреками в нашу сторону о том, что мы не сохранили верность этому документу ("ракетного договора" – 24 канал). Наоборот – мы аргументированно и с доказательствами демонстрировали, что именно США стали источником его взлома и пошли на нарушение,
      – рассказал Песков.

      По его словам, Россия была вынуждена приостановить участие в Договоре в ответ на действия США.

      "Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о научно-исследовательских работах в отношении этих ракет. Конечно, реализация научно-исследовательских работ без испытаний невозможна. Поэтому планы США (об испытаниях ракет-24 канал) - логическое продолжение ситуации", - добавил спикер Путина.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США 2 февраля официально сообщили Россию о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Страны, которые до сих пор владеют ядерным оружием

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      Теги: Новости политики Новости России Ядерная безопасность Новости США
      Источник: 24 Канал
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