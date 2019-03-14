У Росії блискавично відреагували на плани США випробувати ракети середньої дальності

У РФ блискавично відреагували на намір США провести випробування ракет середньої дальності. Там заявили: такі наміри є логічним продовженням діяльності Вашингтона.

У Росії, звісно, не забули вкотре наголосити: порушили Угоду про ліквідацію ракет середньої і малої дальності не вони, а США.

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24 канал повідомляв, що до кінця року США можуть випробувати два типи ракет середньої дальності. Йдеться про крилату ракету наземного базування з дальністю польоту близько 1000 кілометрів та про балістичну ракету середньої дальності від 3000 до 4000 кілометрів. Випробування заплановані на серпень 2019 року.

З нагоди таких намірів США поспішив висловитися прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що такі плани Вашингтона є логічними і продовжив звинувачувати США у розірванні Угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Ми категорично не згідні з якими-небудь докорами у наш бік про те, що ми не зберегли вірність цьому документу ("ракетному договору" – 24 канал). Навпаки – ми аргументовано і з доказами демонстрували, що саме США стали джерелом його злому і пішли на порушення,

– розповів Пєсков.

За його словами, Росія була змушена призупинити участь у Договорі у відповідь на дії США.

"Саме США, а не Росія порушували положення Договору про ракети середньої і малої дальності. Саме США заздалегідь включили в проект бюджету пункт про науково-дослідні роботи щодо цих ракет. Звісно, реалізація науково-дослідних робіт без випробувань – неможлива. Тому плани США (про випробування ракет – 24 канал) – логічне продовження ситуації", – додав речник Путіна.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.



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