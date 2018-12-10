В России мужчина довольно нестандартно подошел к поиску нового дома: курьезное видео

В Москве неизвестный ограбил на цветочный магазин. Однако когда украл деньги, бежать почему-то не спешил.

Он вытолкал на улицу продавщицу, сел и спокойно ждал приезда полиции.

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Впоследствии оказалось, что нападение на магазин подозреваемый Игорь Чекрыгин совершил не с целью ограбления. Горе-грабитель на самом деле очень ждал правоохранителей. А все потому, что у него нет дома. Вот мужчина и подумал, что жить в тюрьме – вполне реальная перспектива, которую возможно реализовать.

Видео инцидента с камер наблюдения опубликовал Twitter-аккаунт Mash.

Москвич пошел на ограбление, чтобы сесть в тюрьму.



Игорь Чекрыгин ОГРАБИЛ цветочный магазин, а потом САМ ДОЖДАЛСЯ ПОЛИЦИИ. Парень говорит посадите в тюрьму, мне негде жить pic.twitter.com/lJKUHNRTQB — Breaking Mash (@BreakingMash) 8 грудня 2018 р.

На записи видно, как мужчину арестовывают полицейские. Однако на сколько ему предоставят "убежище" – неизвестно.