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      В России мужчина довольно нестандартно подошел к поиску нового дома: курьезное видео

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      Почему мужчине хотелось жить именно в тюрьме, а не, например, в убежище, – не ясно
      Почему мужчине хотелось жить именно в тюрьме, а не, например, в убежище, – не ясно / Фото из открытых источников

      В Москве неизвестный ограбил на цветочный магазин. Однако когда украл деньги, бежать почему-то не спешил.

      Он вытолкал на улицу продавщицу, сел и спокойно ждал приезда полиции.

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      Впоследствии оказалось, что нападение на магазин подозреваемый Игорь Чекрыгин совершил не с целью ограбления. Горе-грабитель на самом деле очень ждал правоохранителей. А все потому, что у него нет дома. Вот мужчина и подумал, что жить в тюрьме – вполне реальная перспектива, которую возможно реализовать.

      Видео инцидента с камер наблюдения опубликовал Twitter-аккаунт Mash.

      На записи видно, как мужчину арестовывают полицейские. Однако на сколько ему предоставят "убежище" – неизвестно.

      Теги: Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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