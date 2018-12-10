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      У Росії чоловік доволі нестандартно підійшов до пошуку нового дому: курйозне відео

      1625 Читать новость на русском
      Чому чоловіку хотілось жити саме у в'язниці, а не, наприклад, притулку, – не ясно
      Чому чоловіку хотілось жити саме у в'язниці, а не, наприклад, притулку, – не ясно / Фото з відкритих джерел

      У Москві невідомий пограбував на квітковий магазин. Проте коли вкрав гроші, тікати чомусь не поспішав.

      Він виштовхав на вулицю продавчиню, сів і спокійно чекав на приїзд поліції.

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      Згодом виявилось, що напад на магазин підозрюваний Ігор Чекригін здійснив не з метою пограбування. Горе-грабіжник насправді дуже чекав на правоохоронців. А все тому, що у нього немає дому. От чоловік і подумав, що жити у в’язниці – цілком реальна перспектива, яку можливо реалізувати.

      Відео інциденту з камер спостреження опублікував Twitter-акаунт Mash.

      На записі видно, як чоловіка арештовують поліцейські. Проте на скільки йому нададуть "притулок" – невідомо. 

      Теги: Новини Росії Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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