У Росії чоловік доволі нестандартно підійшов до пошуку нового дому: курйозне відео

У Москві невідомий пограбував на квітковий магазин. Проте коли вкрав гроші, тікати чомусь не поспішав.

Він виштовхав на вулицю продавчиню, сів і спокійно чекав на приїзд поліції.

Читайте також: Гроші у черевиках: українець хотів у взутті пронести до Росії майже мільйон рублів

Згодом виявилось, що напад на магазин підозрюваний Ігор Чекригін здійснив не з метою пограбування. Горе-грабіжник насправді дуже чекав на правоохоронців. А все тому, що у нього немає дому. От чоловік і подумав, що жити у в’язниці – цілком реальна перспектива, яку можливо реалізувати.

Відео інциденту з камер спостреження опублікував Twitter-акаунт Mash.

Москвич пошел на ограбление, чтобы сесть в тюрьму.



Игорь Чекрыгин ОГРАБИЛ цветочный магазин, а потом САМ ДОЖДАЛСЯ ПОЛИЦИИ. Парень говорит посадите в тюрьму, мне негде жить pic.twitter.com/lJKUHNRTQB — Breaking Mash (@BreakingMash) 8 грудня 2018 р.

На записі видно, як чоловіка арештовують поліцейські. Проте на скільки йому нададуть "притулок" – невідомо.