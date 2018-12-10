У Росії чоловік доволі нестандартно підійшов до пошуку нового дому: курйозне відео
У Москві невідомий пограбував на квітковий магазин. Проте коли вкрав гроші, тікати чомусь не поспішав.
Він виштовхав на вулицю продавчиню, сів і спокійно чекав на приїзд поліції.
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Згодом виявилось, що напад на магазин підозрюваний Ігор Чекригін здійснив не з метою пограбування. Горе-грабіжник насправді дуже чекав на правоохоронців. А все тому, що у нього немає дому. От чоловік і подумав, що жити у в’язниці – цілком реальна перспектива, яку можливо реалізувати.
Відео інциденту з камер спостреження опублікував Twitter-акаунт Mash.
На записі видно, як чоловіка арештовують поліцейські. Проте на скільки йому нададуть "притулок" – невідомо.
Джерело: 24 Канал
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