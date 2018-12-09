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      Гроші у черевиках: українець хотів у взутті пронести до Росії майже мільйон рублів

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      Чоловік намагався пронести у взутті майже мільйон рублів
      Чоловік намагався пронести у взутті майже мільйон рублів / фото з відкритих джерел

      Прикордонники затримали чоловіка, який ховав у своїй черевиках та хотів пронести до Росії майже мільйон рублів. Уся ця валюта була схована під устілкою його взуття.

      Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

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      У місцевий пункт пропуску "Журавлівка", на вихід до Росії, прибув 46-річний громадянин України. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці звернули увагу на надмірне хвилювання чоловіка. З огляду на цей факт, було прийнято рішення щодо здійснення поглибленого огляду його особистих речей,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, прикордонники виявили незадекларовану іноземну валюту під устілкою взуття чоловіка. Він намагався пронести до Росії майже 1 мільйон російських рублів.

      Валюту прикордонники вилучили, а чоловіка передали компетентним органам.

      Дивіться відео: чоловік під устілкою взуття намагався пронести майже мільйон рублів

       

      Теги: Новини України Гроші Україна – Росія Держприкордонслужба Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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