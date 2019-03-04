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      В России назвали условие для восстановления ракетного договора

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      В России назвали условие для восстановления ракетного договора
      / Фото из открытых источников

      Новая редакция Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возможна при условии расширения списка участников.

      Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявляет, что запрещенное соглашением вооружение имеет не только Россия, пишет ТАСС.

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      24 канал писал, что президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановлении исполнения ракетных договоренностей. Российский лидер считает, что пришло время принять меры из-за якобы нарушения этих обязательств со стороны США.

      Бондарев заявляет, что вариант договора "уже давно не является актуальным".

      С момента его заключения прошло более 30 лет, запрещенное оружие появилось уже в арсенале многих других стран. Считаю, что новая редакция договора возможна при расширении списка участников, что Россия и предлагала сделать раньше,
      – пояснил он.

      Вашингтон официально уведомил Россию о приостановке участия в договоре еще 2 февраля. Тепер Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Зато в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.


      Страны, которые до сих пор не отказались от ядерного оружия

      Тезисы относительно расширения списка участников договора выражала и канцлер Германии Ангела Меркель. В частности, она призвала Китай присоединиться к диалогу. Однако там на такое соглашаться не собираются.

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      Теги: Новости политики Новости США Новости России Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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