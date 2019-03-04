У Росії назвали свою умову для відновлення ракетного договору

Нова редакція Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності можлива за умови розширення списку його учасників.

Очільник комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявляє, що заборонене угодою озброєння має не лише Росія, пише ТАСС.

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24 канал писав, що президент Росії Володимир Путін 4 березня підписав указ про призупинення виконання ракетних домовленостей. Російський лідер вважає, що прийшов час вжити заходи через нібито порушення цих зобов'язань з боку США.

Бондарєв заявляє, що цей варіант договору "вже давно не є актуальним".

З моменту його укладення пройшло понад 30 років, заборонена зброю з'явилася вже в арсеналі багатьох інших країн. Вважаю, що нова редакція договору можлива при розширенні списку його учасників, що Росія і пропонувала зробити раніше,

– пояснив він.

Вашингтон офіційно повідомив Росію про призупинення участі у договорі ще 2 лютого. Тепер Путін не втомлюється повторювати про нібито готовність Москви у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США. Натомість у США на такі заяви не реагують серйозно – їх називають пустослівними.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



Кhаїни, що досі не відмовились від ядерної зброї

Тези щодо розширення списку учасників договору висловлювала і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Зокрема, вона закликала Китай доєднатися до діалогу. Однак там на таке погоджуватись не збираються.