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      В России обвинили британский канал BBC в пропаганде идеологии международного терроризма

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      В России обвинили BBC в пропаганде терроризма
      В России обвинили BBC в пропаганде терроризма / Фото из открытых источников

      Российский федеральный орган цензуры "Роскомнадзор" осуществил "проверку", как и обещал ранее, сайта "Русской службы Британской вещательной корпорации" BBC. В результате совершенных действий работники "Роскомнадзора" заявили, что обнаружили материалы, которые "транслируют идеологические установки международных террористических организаций".

      Об этом сообщило "Радио Свобода".

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      После этого в "Роскомнадзоре" взялись за экспертизу, чтобы проверить эти материалы на предмет соответствия нормам российского антиэкстремистского законодательства". Кроме того, ведомство объявило, что с 14 по 31 января по этому же поводу будет проверять ООО "Бритиш телевижн", которое транслирует сигнал телеканала BBC World News на территории России.

      Роскомнагляд
      Выдержка из сообщения "Роскомнадзора"

      В чем суть медиаконфликта Британии и России? В 2016 году сюжет пророссийского англоязычного канала Russia Today, в котором обнаружили откровенную ложь, был причиной начала расследования британского регулятора СМИ Ofcom. Ранее Ofcom уже фиксировал 15 нарушений правил вещания со стороны Russia Today. Недавно, 20 декабря 2018 года, британский медиарегулятор Ofcom обнаружил нарушение каналом Russia Today британского кодекса телерадиовещания, в частности, во время освещения отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Признано, что RT нарушил принцип беспристрастности в семи случаях в течение шести недель весной 2018 года.

      Напомним, в конце декабря 2018 года ряд российских медиа опубликовали персональные данные сотрудников ВВС, которые работают в Москве. Британский общественный вещатель подал жалобу в МИД РФ в связи с "тревожной ситуацией". Российская сторона все события комментировала не иначе как "неудачная шутка".

      Теги: Новости России Российская пропаганда Великобритания
      Источник: 24 Канал
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