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      У Росії звинуватили британський канал BBC у пропаганді ідеології міжнародного тероризму

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      У Росії звинуватили BBC у пропаганді тероризму
      У Росії звинуватили BBC у пропаганді тероризму / Фото з відкритих джерел

      Російський федеральний орган цензури "Роскомнагляд" здійснив "перевірку", як і обіцяв раніше, сайту "Російської служби Британської телерадіомовної корпорації" BBC. Внаслідок учинених дій працівники "Роскомнагляду" заявили, що виявили матеріали, які "транслюють ідеологічні установки міжнародних терористичних організацій".

      Про це повідомило "Радіо Свобода".

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      Після цього у "Роскомнагляді" взялися за експертизу, щоб перевірити ці матеріали "на предмет відповідності нормам російського антиекстремістського законодавства". Окрім того, відомство оголосило, що з 14 по 31 січня з цього ж приводу перевірятиме ТОВ "Брітіш телевіжн", яке транслює сигнал телеканалу BBC World News на території Росії.

      Роскомнагляд
      Витяг з повідомлення "Роскомнагляду"

      У чому суть медіаконфлікту Британії та Росії? У 2016 році сюжет англомовного проросійського каналу Russia Today, в якому виявили відверту брехню, був причиною початку розслідування британського регулятора ЗМІ Ofcom. Раніше Ofcom вже фіксував 15 порушень правил мовлення з боку Russia Today. Нещодавно, 20 грудня 2018 року, британський медіарегулятор Ofcom виявив порушення каналом Russia Today британського кодексу телерадіомовлення, зокрема, під час висвітлення отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері. Визнано, що RT порушив принцип неупередженості в семи випадках протягом шести тижнів весною 2018 року.

      Нагадаємо, у кінці грудня 2018 року низка російських медіа опублікували персональні дані співробітників ВВС, які працюють у Москві. Британській суспільний мовник подав скаргу до МЗС РФ у зв’язку із "тривожною ситуацією". Російська сторона усі події коментувала не інакше як "невдалий жарт".

      Теги: Новини Росії Російська пропаганда Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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