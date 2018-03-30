В России остаются несколько десятков украинских дипломатов, – Геращенко
После высылки Министерством иностранных дел России группы украинских дипломатов на территории РФ остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий.
Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко.
Отметим, что Россия высылает из страны 13 украинских дипломатов. Так, украинским дипломатам были вручены ноты протеста, а также они были объявлены персонами нон-грата.
В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление,
– написала Геращенко.
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Заместитель председателя Верховной Рады отметила, что Киев должен поддержать украинских дипломатов, которые остаются в России, продолжая работать и оказывать помощь политзаключенным-гражданам Украины.
Первое – Верховная Рада обязана, наконец, принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии наших дипломатов, создать надлежащие условия и защиту,
– отметила Геращенко.
Она также добавила, что украинскому правительству необходимо на уровне одного из действующих вице-премьеров "закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинский и крымских татар".
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Также мы ожидаем усиления солидарности мира по освобождению наших заложников, усиление давления на РФ ", – добавила Геращенко.