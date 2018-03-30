У Росії залишаються кілька десятків українських дипломатів, – Геращенко

Після вислання Міністерством закордонних справ Росії групи українських дипломатів на території РФ залишаються кілька десятків співробітників українських дипмісій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

Зазначимо, що Росія висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.

У посольстві в Москві, в наших консульствах у Санкт-Петербурзі, Ростові, Єкатеринбурзі, Новосибірську залишаються кілька десятків дипломатів і консулів, яким тепер буде важче, зросте навантаження і тиск,

– написала Геращенко.

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Заступник голови Верховної Ради зазначила, що Київ повинен підтримати українських дипломатів, які залишаються в Росії, продовжуючи працювати і надавати допомогу політв'язням-громадянам України.

Перше – Верховна Рада зобов'язана, нарешті, прийняти закон про дипломатичну службу, щоб посилити соціальні гарантії наших дипломатів, створити належні умови і захист,

– зазначила Геращенко.

Вона також додала, що українському уряду необхідно на рівні одного з діючих віце-прем'єрів "закріпити чиновника, який буде координувати роботу всіх відомств з надання підтримки та юридичної допомоги сім'ям заручників і політв'язнів, українців і кримських татар".

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Також ми очікуємо посилення солідарності світу зі звільнення наших заручників, посилення тиску на РФ", – додала Геращенко.