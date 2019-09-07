В России озвучили "следующие шаги" после обмена пленными: заявление поражает цинизмом

Обмен пленными между Украиной и Россией произошел в субботу, 7 сентября. По этому случаю появился комментарий МИД России. В Кремле приветствовали этот шаг, однако сразу потребовали следующего: прекратить обстрелы на Донбассе, отменить блокаду региона, выплачивать пенсии местным жителям.

Обнародованный на официальном сайте комментарий МИД России по случаю взаимного освобождению лиц, удерживаемых на территории России и Украины, поражает своим цинизмом.

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В первую очередь Кремль отметил, что рассматривает обмен пленными как позитивный сигнал, после которого должны произойти "другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений".

Далее российское МИД отметил, что такой обмен стал возможен благодаря личным договоренностям президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мол, новая украинская администрация "продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".

Отдельно в тексте обращения отметили, что обмен пленными будет способствовать более активной работе в Минске, а также и в нормандском формате. Однако дальше пошла привычная для России циничная пропагандистская риторика.

Рядом с акцентом на ценности человеческой жизни россияне пишут о "внутриукраинском конфликте". А для успешного ее решения нужно всего-навсего прекратить обстрелы и антироссийскую риторику.

Местным (на оккупированном Донбассе – 24 канал) нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, возобновлении социальных выплат и пенсий,

– дословно говорится в сообщении МИД РФ.

Но главный месседж сообщения – в другом: "Привычка обвинять Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Антироссийская риторика не приблизит Украину к устранению реальных внутриполитических и экономических проблем".

Пленные украинцы вернулись из тюрем России: хроника в фото и видео – в материале 24 канала.

К слову, сразу после встречи украинских пленников, которых вернули на родину, президент Зеленский обратился к стране с речью. Он отметил, что сейчас и Украина, и Россия выполнили свои договоренности. Это был первый шаг, а следующим шагом должно быть прекращение войны.