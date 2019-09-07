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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      У Росії озвучили "наступні кроки" після обміну полоненими: заява вражає цинізмом

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      У Путіна заговорили про "наступні кроки"
      У Путіна заговорили про "наступні кроки" / delo.ua

      Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся у суботу, 7 вересня. З цієї нагоди з'явився коментар МЗС Росії. У Кремлі привітали цей крок, однак одразу зажадали наступного: припинити обстріли на Донбасі, скасувати блокаду регіону, виплачувати пенсії місцевим мешканцям.

      Оприлюднений на офіційному сайті коментар МЗС Росії з нагоди взаємного звільнення осіб, утримуваних на території Росії й України, вражає своїм цинізмом. 

      Читайте також: Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США

      У першу чергу Кремль зазначив, що розглядає обмін полоненими як позитивний сигнал, за яким повинні відбутися "інші важливі кроки щодо виведення з глухого кута російсько-українських відносин".

      Далі російське МЗС наголосило, що такий обмін став можливим завдяки особистим домовленостям президентів Росії та України – Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Мовляв, нова українська адміністрація "продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів".

      Окремо у тексті звернення зазначили, що обмін полоненими сприятиме активнішій роботі у Мінську, а також і в нормандському форматі. Однак далі пішла звична для Росії цинічна пропагандистська риторика.

      Поруч з наголосом на цінності людського життя росіяни пишуть про "внутрішньоукраїнський конфлікт". А для успішного його розв'язання потрібно всього-на-всього припинити обстріли й антиросійську риторику.

      Місцевим (на окупованому Донбасі – 24 канал) потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної й транспортної блокади, відновлення соціальних виплат і пенсій,
      – дослівно мовиться у повідомленні МЗС РФ.

      Та головний меседж повідомлення навіть в іншому: "Звичка звинувачувати Росію у всіх бідах України повинна залишитися в минулому. Антиросійська риторика не наблизить Україну до усунення реальних внутрішньополітичних і економічних проблем".

      Полонені українці повернулися з в'язниць Росії: хроніка у фото та відео – у матеріалі 24 каналу.

      До слова, одразу після зустрічі українських бранців, яких повернули на батьківщину, президент Зеленський звернувся до країни з промовою. Він зауважив, що наразі і Україна, і Росія виконали свої домовленості. Це був перший крок, а наступним кроком має бути припинення війни. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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