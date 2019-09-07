Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США

Посли країн G7 привітали звільнення утримуваних у Росії українців, при цьому висловили надію на звільнення інших українських громадян. Привітали цю подію і канцлерка Німеччини Ангела Меркель, і Рада Європи, і група Європейських народників Європарламенту.

35 українців повернулись додому з російського полону 7 вересня в межах обміну з Росією утримуваними особами. Україна видала Росії теж 35 осіб, при цьому частина з них – українські громадяни.

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"Посли країн G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених і сподіваємося на їхнє швидке звільнення", – мовиться у повідомленні послів "Великої сімки" в Україні.

Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 7, 2019

Ангела Меркель

"Цей найновіший обмін ув'язненими між Росією і Україною – знак, що дає надію", – процитував слова Меркель представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

За словами Меркель, вона радіє тому, що український режисер Олег Сенцов і моряки нарешті повернулися додому.

"Це спонукає і надалі, з усіх сил, працювати над реалізацією мінських угод. Уряд ФРН до цього готовий", – додала канцлерка.

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Рада Європи

Представник генсека Ради Європи Даніель Хольтген заявив, що обмін утримуваними особами між Україною та Росією є важливим кроком для нормалізації відносин між державами.

"Це важливий і обнадійливий крок в напрямку нормалізації відносин між двома державами-членами Ради Європи. Ми готові допомогти в процесі примирення на основі Європейського суду з прав людини", – написав Хольтген у твітері.

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Secretary General welcomes release of prisoners by Russia and Ukraine https://t.co/TntYMZtvZs — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) September 7, 2019

Група Європейських народників Європарламенту

Група Європейських народників Європарламенту теж вітає звільнення українців і чекає візиту Сенцова в ЄП, який був нагороджений премією Сахарова в грудні 2018 року.

"Ми бажаємо Сенцову і його колегам мирного повернення в Україну і якнайшвидшого повного відновлення після тих труднощів, які вони пережили", – заявив офіційний представник групи з питань закордонних справ Міхаель Галер.

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У цьому контексті він нагадав про голодування Сенцова.

За свободу думки і на знак визнання його мирного протесту проти незаконної окупації рідного Криму, а також за мужність, рішучість і переконання в підтримці людської гідності, демократії, верховенства закону і права людей 12 грудня 2018 року Олег Сенцов був нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Ми з нетерпінням чекаємо можливості особисто прийняти Сенцова в Європейському парламенті за першої можливості,

– резюмував Галер.

ОБСЄ

Голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак та генсек ОБСЄ Томас Гремінгер вітають сьогоднішнє завершення обміну.

"Я дуже радий сьогоднішньому обміну затриманими між Російською Федерацією і Україною. Це – позитивна подія, яка робить величезний внесок у життя десятків людей, їхніх сімей та друзів", – сказав словацький міністр.

При цьому він висловив надію, що цей позитивний крок не матиме негативного впливу на розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній MH17, що тримає.

"Я закликаю всі сторони вжити подальших заходів в цьому дусі, поважаючи і підтримуючи угоду про припинення вогню і повністю виконуючи мінські угоди", – сказав генсек ОБСЄ.

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Дональд Туск

Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України,

– написав у твітері президент Європейської Ради Дональд Туск.

Нарешті! Звільнення Олега #Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити усіх політичних в’язнів та поважати територіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE — Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

США

Посольство США в Україні привітало взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією і закликало Москву звільнити решту українців.

"Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України і звільнити багатьох інших українців, які безпідставно залишаються за ґратами в Росії", – мовиться в повідомленні посольства.

Дональд Трамп

"Росія та Україна щойно обміняли велику кількість ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!", – написав у твітері президент США Дональд Трамп.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Курт Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що сьогоднішній обмін послугує імпульсом для подальшого обміну та просування в реалізації мінських домовленостей.

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