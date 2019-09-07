Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США

Послы стран G7 поприветствовали освобождение удерживаемых в России украинцев, при этом выразили надежду на освобождение других украинских граждан. Приветствовали это событие и канцлер Германии Ангела Меркель, и Совет Европы, и группа Европейских народников Европарламента.

35 украинцев вернулись домой из российского плена 7 сентября в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами. Украина выдала России тоже 35 человек, при этом часть из них – украинские граждане.

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"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", – говорится в сообщении послов "Большой семерки" в Украине.

Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 7, 2019

Ангела Меркель

"Этот новейший обмен заключенными между Россией и Украиной – знак, дающий надежду", - процитировал слова Меркель представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам Меркель, она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и моряки наконец вернулись домой.

"Это побуждает и дальше, изо всех сил, работать над реализацией минских соглашений. Правительство ФРГ к этому готово", - добавила канцлер.

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Совет Европы

Представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией является важным шагом для нормализации отношений между государствами.

"Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе Европейского суда по правам человека", – написал Хольтген в твиттере.

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Secretary General welcomes release of prisoners by Russia and Ukraine https://t.co/TntYMZtvZs — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) September 7, 2019

Группа Европейских народников Европарламента

Группа Европейских народников Европарламента тоже приветствует освобождение украинцев и ждет визита Сенцова в ЕП, который был награжден премией Сахарова в декабре 2018 года.

"Мы желаем Сенцову и его коллегам мирного возвращения в Украину и скорейшего полного восстановления после тех трудностей, которые они пережили", – заявил официальный представитель группы по вопросам иностранных дел Михаэль Галер.

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В этом контексте он напомнил о голодовке Сенцова.

За свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решительность и убеждение в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенства закона и права людей 12 декабря 2018 года Олег Сенцов был награжден премией Сахарова Европейского парламента. Мы с нетерпением ждем возможности лично принять Сенцова в Европейском парламенте при первой возможности,

– резюмировал Галер.

ОБСЕ

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и генсек ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют сегодняшнее завершение обмена.

"Я очень рад сегодняшнему обмена задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это – позитивное событие, которое делает огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей", – сказал словацкий министр.

При этом он выразил надежду, что этот положительный шаг не окажет негативного влияния на расследование катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17.

"Я призываю все стороны принять дальнейшие меры в этом духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя минские соглашения", – сказал генсек ОБСЕ.

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Дональд Туск

Наконец! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины,

– написал в твиттере президент Европейского Совета Дональд Туск.

Нарешті! Звільнення Олега #Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити усіх політичних в’язнів та поважати територіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE — Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

США

Посольство США в Украине приветствовало взаимное освобождении удерживаемых лиц между Украиной и Россией и призвало Москву освободить остальных украинцев.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в России", – говорится в сообщении посольства.

Дональд Трамп

"Россия и Украина только обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" – написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Курт Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что сегодняшний обмен послужит импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации минских договоренностей.

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