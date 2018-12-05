В России пообещали отреагировать на выдворение ее дипломата из Словакии

В Министерстве иностранных дел России пообещали, что государство отреагирует на недружественную высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", – отметили в дипломатическом ведомстве РФ.

Напомним, 5 ноября премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о выдворении из страны российского дипломата, который "занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО".



Отметим, что Словакия была одной из немногих стран Европы, которые в марте 2018 года присоединились к масштабной высылки российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.