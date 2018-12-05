У Росії пообіцяли відреагувати на видворення її дипломата зі Словаччини

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли, що держава відреагує на недружнє вислання російського дипломата зі Словаччини на основі принципу взаємності.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Російська сторона відреагує на недружні дії Братислави на основі принципу взаємності", – наголосили в дипломатичному відомстві РФ.

Нагадаємо, 5 листопада прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив про видворення з країни російського дипломата, який "займався розвідувальною діяльністю проти Словаччини і НАТО".



Зазначимо, що Словаччина була однією з небагатьох країн Європи, які у березні 2018 року не приєдналися до масштабної висилки російських дипломатів через підозри у причетності Росії до отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.