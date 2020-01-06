В России произошел массовый провал машин под лед: видео

В России на одном из островов вблизи Владивостока частично под лед провалились десятки автомобилей. Глубина в этом месте составляет до двух метров.

Как сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю, под лед провалились около 30 машин: часть – по крышу, часть – по капот, а некоторые – по колеса, передает информационное агентство "РИА Новости".

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К счастью, никто не пострадал. Часть рыбаков смогли сами уехать, другим помогают спасатели, которые извлекают машины тросами.

В МЧС добавляют, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах. Дело в том, что они поставили автомобили рядом друг с другом на акватории.

Информационное агентство "Восток-Медиа", со своей стороны, пишет, что этот инцидент стал самым массовым за последние пять лет. По информации ресурса, некоторые рыбаки прямо на том же месте, где стояли машины, решили проверить толщину льда. Поэтому они просверлили лунки, но сделали это очень близко к автомобилям. Это и стало "спусковым механизмом" происшествия, и из-за большого веса автомобилей, стоявших рядом, вода пошла через лунки, лед прогнулся и начал разрушаться.

В то же время издание отмечает, что это пока только является одной из версий. Официального подтверждения ее пока нет. Также лед мог просто не выдержать огромной нагрузки.

К слову, недавно в российском Екатеринбурге мужчина начал стрелять из ружья вместо того, что запустить фейерверк. Таким образом, он встречал Новый год.