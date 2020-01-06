У Росії стався масовий провал машин під лід: відео

У Росії на одному з островів поблизу Владивостока частково під лід провалилися десятки автомобілів. Глибина в цьому місці становить до двох метрів.

Як повідомили в управлінні МНС у Приморському краї, під лід провалилися біля 30 машин: частина – по дах, частина – по капот, а дехто – по колеса, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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На щастя, ніхто не постраждав. Частина рибалок змогли самі виїхати, іншим допомагають рятувальники, які витягають машини тросами.

У МНС додають, причиною інциденту стало те, що рибалки порушують заборону про виїзд на лід на машинах. Річ у тім, що вони автомобілі поставили поруч один з одним на акваторії.

Інформаційна агенція "Восток-Медія", зі свого боку, пише, що цей інцидент став наймасовішим за останні п’ять років. За інформацією ресурсу, деякі рибалки прямо тому в місці, де стояли машини, вирішили перевірити товщину льоду. Тому вони просвердлили лунки, але зробили це дуже близько до автомобілів. Це і стало "спусковим механізмом" події, і через велику вагу автомобілів, що стояли поруч, вода пішла через лунки, лід прогнувся та почав руйнуватися.

Водночас видання наголошує, що це поки лише є однією з версій. Офіційного підтвердження її поки немає. Також лід міг просто не витримати величезного навантаження.

До слова, нещодавно в російському Єкатеринбурзі чоловік почав стріляти з рушниці замість того, що запустити феєрверк. Таким чином, він зустріча Новий рік.