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      В России треснувшую электроопору перемотали изолентой: курьезное фото

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      Россияне обмотали изолентой треснувшую электроопору / Фото з Instagram

      Россияне в который раз отличились странным ремонтом. Так, в городе Зея Амурской области треснувшую бетонную электроопору "отремонтировали" с помощью пластыря и изоляционной ленты.

      Поврежденная электроопора расположена возле одной из школ Зеи. Фото с ее чудаковатым ремонтом опубликовали в инстаграме.

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      На фотографии видно, что треснувшую бетонную опору обмотали черной изоляционной лентой, а на трещины наклеили лейкопластыри.

      После активного обсуждения в сети, компания "Амурские электрические сети" сообщила, что заменит электроопору. Старая якобы получила повреждения во время ДТП.


      "Ремонт" электроопоры в России

      Однако в компании отметили, что вообще не знали о повреждении электроопоры и не обматывали ее изоляционной лентой.

      В то же время пользователи не упустили случая и бурно обсуждают "новые" технологии ремонта электроопор в России. Пользователи предложили замазать столб зеленкой или использовать подорожник.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Столб с трещиной в районе пятой школы, который уже был главной темой обсуждения нашего паблика, дождался позитивных перемен! ⠀ Сурово - черной изолентой и пластырями - произведен ремонт. Кстати, подобный совет был дан в комментариях к первому посту нашей подписчицей. По ее утверждению, после ремонта скотчем столб простоит "лет триста". Пошутил кто-то? Или соответствующие службы слишком буквально восприняли рекомендацию подписчиков "Зея.Вестник"? ⠀ Думаю, скоро все будет известно

      Допис, поширений Новости: Зея и Зейский район (@zvestnik)

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Строительство Курьезные новости
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