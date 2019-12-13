В России треснувшую электроопору перемотали изолентой: курьезное фото

Россияне в который раз отличились странным ремонтом. Так, в городе Зея Амурской области треснувшую бетонную электроопору "отремонтировали" с помощью пластыря и изоляционной ленты.

Поврежденная электроопора расположена возле одной из школ Зеи. Фото с ее чудаковатым ремонтом опубликовали в инстаграме.

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На фотографии видно, что треснувшую бетонную опору обмотали черной изоляционной лентой, а на трещины наклеили лейкопластыри.

После активного обсуждения в сети, компания "Амурские электрические сети" сообщила, что заменит электроопору. Старая якобы получила повреждения во время ДТП.



"Ремонт" электроопоры в России

Однако в компании отметили, что вообще не знали о повреждении электроопоры и не обматывали ее изоляционной лентой.

В то же время пользователи не упустили случая и бурно обсуждают "новые" технологии ремонта электроопор в России. Пользователи предложили замазать столб зеленкой или использовать подорожник.