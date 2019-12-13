У Росії тріснуту електроопору перемотали ізоляційною стрічкою: курйозне фото
Росіяни вкотре відзначились дивним ремонтом. Так, у місті Зея Амурської області тріснуту бетонну електроопору "відремонтували" за допомогою пластира та ізоляційної стрічки.
Пошкоджена електроопора розташована біля однієї зі шкіл Зеї. Фото з її дивацьким ремонтом опублікували в інстаграмі.
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На світлині видно, що тріснуту бетонну опору обмотали чорною ізоляційною стрічкою, а на тріщини наклеїли лейкопластири.
Після активного обговорення в мережі, компанія "Амурські електричні мережі" повідомила, що замінить електроопору. Стара нібито отримала пошкодження під час ДТП.
"Ремонт" електроопори у Росії
Проте у компанії відзначили, що взагалі не знали про пошкодження електростовпа і не обмотували його ізоляційною стрічкою.
Водночас користувачі не втратили нагоди і бурхливо обговорюють "новітні" технології ремонту електроопор у Росії. Юзери запропонували замазати стовп зеленкою або використовувати подорожник.