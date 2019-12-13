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      У Росії тріснуту електроопору перемотали ізоляційною стрічкою: курйозне фото

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      Росіяни обмотали ізоляційною стрічкою тріснуту електроопору / Фото з Instagram

      Росіяни вкотре відзначились дивним ремонтом. Так, у місті Зея Амурської області тріснуту бетонну електроопору "відремонтували" за допомогою пластира та ізоляційної стрічки.

      Пошкоджена електроопора розташована біля однієї зі шкіл Зеї. Фото з її дивацьким ремонтом опублікували в інстаграмі.

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      На світлині видно, що тріснуту бетонну опору обмотали чорною ізоляційною стрічкою, а на тріщини наклеїли лейкопластири.

      Після активного обговорення в мережі, компанія "Амурські електричні мережі" повідомила, що замінить електроопору. Стара нібито отримала пошкодження під час ДТП.


      "Ремонт" електроопори у Росії

      Проте у компанії відзначили, що взагалі не знали про пошкодження електростовпа і не обмотували його ізоляційною стрічкою.

      Водночас користувачі не втратили нагоди і бурхливо обговорюють "новітні" технології ремонту електроопор у Росії. Юзери запропонували замазати стовп зеленкою або використовувати подорожник.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Столб с трещиной в районе пятой школы, который уже был главной темой обсуждения нашего паблика, дождался позитивных перемен! ⠀ Сурово - черной изолентой и пластырями - произведен ремонт. Кстати, подобный совет был дан в комментариях к первому посту нашей подписчицей. По ее утверждению, после ремонта скотчем столб простоит "лет триста". Пошутил кто-то? Или соответствующие службы слишком буквально восприняли рекомендацию подписчиков "Зея.Вестник"? ⠀ Думаю, скоро все будет известно

      Допис, поширений Новости: Зея и Зейский район (@zvestnik)

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Будівництво
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