В России утверждают, что часть их дипломатов вернется в Лондон

В российском посольстве в Великобритании утверждают, что Москва и Лондон договорились о частичном восстановлении состава дипломатических миссий. Там также рассказывают, что говорить о восстановлении численности в полном объеме еще рано.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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В российском ведомстве заявляют, что в декабре 2018 года впервые с марта Россия и Великобритания на взаимной основе выдали несколько виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран.

Таким образом, произойдет частичное заполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов,

– говорят там.

В посольствах считают, что рассматриваются вопросы о возвращении виз дипломатам как "шаг в правильном направлении". При этом там отмечают, что говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме "еще рано".

"К сожалению, британская сторона продолжает проектировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге", – утверждают в российском ведомстве.

Российские дипломаты напомнили, что отвечают взаимностью: в британских учреждениях в России происходят такие же действия. Они также надеются на продолжение диалога.

Напомним, не так давно посол России в Лондоне Александр Яковенко заявлял о восстановлении на должностях десяти российских дипломатов. По его словам, Москва и Лондон якобы достигли договоренности о постепенном взаимном восстановлении численности дипломатических представителей с января 2019 года. Однако тогда эти заявления опровергли в посольстве Великобритании – сказали, что "никаких договоренностей не было".

Почему Великобритания выслала российских дипломатов?​Всех 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. Еще 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).