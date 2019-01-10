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      В России утверждают, что часть их дипломатов вернется в Лондон

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      В России сообщили о частичном восстановлении дипломатической миссии в Лондоне
      В России сообщили о частичном восстановлении дипломатической миссии в Лондоне / Фото из открытых источников

      В российском посольстве в Великобритании утверждают, что Москва и Лондон договорились о частичном восстановлении состава дипломатических миссий. Там также рассказывают, что говорить о восстановлении численности в полном объеме еще рано.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      В российском ведомстве заявляют, что в декабре 2018 года впервые с марта Россия и Великобритания на взаимной основе выдали несколько виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран.

      Таким образом, произойдет частичное заполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов,
      – говорят там.

      В посольствах считают, что рассматриваются вопросы о возвращении виз дипломатам как "шаг в правильном направлении". При этом там отмечают, что говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме "еще рано".

      "К сожалению, британская сторона продолжает проектировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге", – утверждают в российском ведомстве.

      Российские дипломаты напомнили, что отвечают взаимностью: в британских учреждениях в России происходят такие же действия. Они также надеются на продолжение диалога.

      Напомним, не так давно посол России в Лондоне Александр Яковенко заявлял о восстановлении на должностях десяти российских дипломатов. По его словам, Москва и Лондон якобы достигли договоренности о постепенном взаимном восстановлении численности дипломатических представителей с января 2019 года. Однако тогда эти заявления опровергли в посольстве Великобритании – сказали, что "никаких договоренностей не было".

      Почему Великобритания выслала российских дипломатов?​Всех 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. Еще 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя Анатолий Чепига).

      Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
      Источник: 24 Канал
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