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      У Росії стверджують, що частина їхніх дипломатів повернеться до Лондона

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      У Росії повідомили про часткове відновлення дипломатичної місії в Лондоні
      У Росії повідомили про часткове відновлення дипломатичної місії в Лондоні / Фото з відкритих джерел

      У російському посольстві в Великобританії стверджують, що Москва і Лондон домовилися про часткове відновлення складу дипломатичних місій. Там також кажуть, що говорити про відновлення чисельності в повному обсязі ще рано.

      Про це повідомляє "Інтерфакс".

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      У російському відомстві заявляють, що в грудні 2018 року вперше з березня Росія і Великобританія на взаємній основі видали кілька віз майбутнім співробітникам дипломатичних місій двох країн.

      Таким чином, відбудеться часткове заповнення чисельного складу після збитку, нанесеного в результаті ініційованого Лондоном видворення 23 російських і потім 23 британських дипломатів,
      – кажуть там.

      У посольства вважають, що розглядаються питання про повернення віз дипломатам як "крок у правильному напрямку". При цьому там наголошують, що говорити про відновлення штатної кількості в повному обсязі "ще рано".

      "На жаль, британська сторона продовжує проектувати наявні політичні розбіжності на умови функціонування посольства Росії в Лондоні і генконсульства в Единбурзі", – стверджують в російському відомстві. 

      Російські дипломати нагадали, що відповідають взаємністю: у британських установах в Росії відбуваються такі ж дії. Вони також сподіваються на продовження діалогу.

      Нагадаємо, не так давно посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко заявляв про відновлення на посадах десятьох російських дипломатів. За його словами, Москва і Лондон нібито досягли домовленості про поступове взаємне відновлення чисельності дипломатичних представників  з січня 2019 року. Однак тоді ці заяви спростували у посольстві Великої Британії – сказали, що "жодних домовленостей не було"

      Чому Британія вислала російських дипломатів?Усіх 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля. Ще 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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