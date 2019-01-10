У Росії стверджують, що частина їхніх дипломатів повернеться до Лондона

У російському посольстві в Великобританії стверджують, що Москва і Лондон домовилися про часткове відновлення складу дипломатичних місій. Там також кажуть, що говорити про відновлення чисельності в повному обсязі ще рано.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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У російському відомстві заявляють, що в грудні 2018 року вперше з березня Росія і Великобританія на взаємній основі видали кілька віз майбутнім співробітникам дипломатичних місій двох країн.

Таким чином, відбудеться часткове заповнення чисельного складу після збитку, нанесеного в результаті ініційованого Лондоном видворення 23 російських і потім 23 британських дипломатів,

– кажуть там.

У посольства вважають, що розглядаються питання про повернення віз дипломатам як "крок у правильному напрямку". При цьому там наголошують, що говорити про відновлення штатної кількості в повному обсязі "ще рано".

"На жаль, британська сторона продовжує проектувати наявні політичні розбіжності на умови функціонування посольства Росії в Лондоні і генконсульства в Единбурзі", – стверджують в російському відомстві.

Російські дипломати нагадали, що відповідають взаємністю: у британських установах в Росії відбуваються такі ж дії. Вони також сподіваються на продовження діалогу.

Нагадаємо, не так давно посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко заявляв про відновлення на посадах десятьох російських дипломатів. За його словами, Москва і Лондон нібито досягли домовленості про поступове взаємне відновлення чисельності дипломатичних представників з січня 2019 року. Однак тоді ці заяви спростували у посольстві Великої Британії – сказали, що "жодних домовленостей не було".

Чому Британія вислала російських дипломатів?Усіх 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля. Ще 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).