В России зафиксировали взрыв метеорита: впечатляющие фото и видео небесного явления

Жители нескольких российских областей утром 21 июня имели возможность наблюдать в небе уникальное небесное явление. На их глазах произошло падение и вспышка метеорита.

Падение и вспышку космического тела видели в небе жители Тульской, Липецкой, Воронежской и Орловской областей. Люди размещают фото и видео зафиксированного метеорита в сети.

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На кадрах видно падение объекта, который светится. Через какое-то время он ярко вспыхивает и оставляет в небе после себя след.



Падение метеорита было видно сразу в нескольких российских областях

По словам очевидцов, инцидент произошел утром 21 июня. Падение и взрыв метеорита сопровождались громким гулом.

Добавим, что российские астрономы считают, что метеорит упал на территории между Воронежской и Московской областями.