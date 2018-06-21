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В России зафиксировали взрыв метеорита: впечатляющие фото и видео небесного явления

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Жители сразу нескольких российских областей имели возможность наблюдать в небе уникальное явление
Жители сразу нескольких российских областей имели возможность наблюдать в небе уникальное явление / mk.ru

Жители нескольких российских областей утром 21 июня имели возможность наблюдать в небе уникальное небесное явление. На их глазах произошло падение и вспышка метеорита.

Падение и вспышку космического тела видели в небе жители Тульской, Липецкой, Воронежской и Орловской областей. Люди размещают фото и видео зафиксированного метеорита в сети.

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На кадрах видно падение объекта, который светится. Через какое-то время он ярко вспыхивает и оставляет в небе после себя след.

метеорит Росія
Падение метеорита было видно сразу в нескольких российских областях

По словам очевидцов, инцидент произошел утром 21 июня. Падение и взрыв метеорита сопровождались громким гулом.

Добавим, что российские астрономы считают, что метеорит упал на территории между Воронежской и Московской областями.

 

Теги: Техно Новости России Космос
Источник: 24 канал
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