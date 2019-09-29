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      В руках президента Зеленского козырные карты на международной арене, – эксперт

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      От Украины частично зависит исход выборов президента США
      От Украины частично зависит исход выборов президента США / Официальный сайт Президента Украины

      В связи со скандалом вокруг Трампа и Джо Байдена в руках украинского президента теперь козырные карты, которые можно разыграть на международной арене. Но нужно учесть все риски.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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      Зеленскому фактически выпала роль решать судьбу американских выборов. Можно передать информацию о деятельности сына Байдена – Хантера в Украине или нет,
      – отмечает Владислав Дзивидзинский.

      Как отмечает политолог, передача информации о деятельности Хантера Байдена поможет Трампу в подтверждении его правоты. А для американцев разоблачение во лжи политиков – существенный фактор на выборах. Это может сыграть ключевую роль в американских выборах. Предыдущие соцопросы показывают равные шансы у Трампа и Байдена.

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      Однако, по словам Дзивидзинского, если информацию не передать, что тоже правильно, чтобы не раздувать в США скандал из-за Украины, то этим подыгрываем Байдену И это усилит волну относительно импичмента Трампа.

      "Ситуацией можно воспользоваться в пользу Украины. Байден публично неоднократно подчеркивал, что в случае своего избрания президентом готов поддерживать наше государство, вплоть до предоставления нам оружия для борьбы с Россией. Хотя есть риски, что может сыграть роковую роль для Украины. Поэтому Зеленский заявил, что дело будет рассматривать ГПУ на уровне всех других расследований. То есть все будет согласно законодательству", – подчеркнул Владислав Дзивидзинский.

      Что известно об "Украинском скандале" в США?Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство отностельно демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах в рамках искоренения коррупции в Украине. Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.

      На первой встрече президента Украины Зеленского с президентом США Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН украинский президент заверил, что не давал никаких указаний по расследованию или нерасследованию этого дела. Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

      Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов. Ведь Нэнси Пелоси, спикерка Палаты представителей, уже объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. И после обнародования стенограммы, к слову, она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Импичмент Трампа Выборы в США
      Источник: 24 канал
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