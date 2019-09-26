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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Жалоба на Трампа из-за его разговора с Зеленским: реакция хозяина Белого дома

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп считает, что ничего общего с действительностью не имеет рассекреченная жалоба сотрудника американских спецслужб относительно разговора хозяина Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он указал на нарушения во время его телефонного разговора с украинским гарантом.

      Так, Трамп назвал очередным фейком жалобу американского разведчика относительно его разговора с Зеленским.

      Важно! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Разведчик с информацией от других людей? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без всякого давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!
      – подчеркнул политик.

      Кроме того, американский президент убеждает, что главе Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

      "Это еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии (политсила Трампа)", – добавил он.

      Адам Шифф возглавляет Комитет разведки Палаты представителей США, где состоялись слушания по жалобе представителя американской разведки, поданной в рамках программы, которая предусматривает защиту обличителей коррупции.

      По словам политика, представители Демократической партии "придумывают истории", потому что знают, что "проигрывают выборы". Такие действия Трамп назвал позорными.

      Обратите внимание! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском

      Почему в США так заинтересовались разговором Трампа и Зеленского

      Скандал возник после того, как один американский разведчик написал жалобу относительно этого разговора. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. В этом деле фигурирует Хантер Байден, сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

      Компания Burisma принадлежит бывшему министру экологии времен Януковича – Николаю Злочевскому. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа. С 2014 года Хантер Байден находился в руководстве Burisma.

      Поэтому, в США считают, что расследование дела является вмешательством в президентские гонки и может негативно повлиять на рейтинг Байдена. Кроме того, из-за скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      Интересно! Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора

      О чем говорится в жалобе разведчика относительно разговора Трампа и Зеленского

      Полный текст этой жалобы был опубликован 26 сентября. Здесь говорится, что Трамп во время разговора с Зеленским просил:

      – инициировать или продолжить расследование деятельности в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена;

      – помочь в вероятном раскрытии, что подозрения о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году были инициированы из Украины, с конкретной просьбой;

      – встретиться или поговорить с двумя лицами, которых президент открыто называет своими личными представителями этих вопросов, господином Рудольфом Джулиани и генпрокурором Барром, которых президент Трамп несколько раз упоминает в паре.

      Советуем ознакомиться! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

      О чем на самом деле говорилось во время разговора Трампа и Зеленского

      Согласно стенограмме разговора, которую опубликовал Белый дом 25 сентября, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена. Также американский лидер подчеркнул, что сегодня расследование против сына Байдена прекращено. Поэтому, предложил украинскому президенту сотрудничать с генеральным прокурором США Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани. В завершение Трамп попросил Зеленского рассмотреть этот "ужасный" вопрос. Зеленский, со своей стороны, отметил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела.

      разговор трампа с зеленским и вероятный импичмент лидера сша из-за него: как разворачивались последние события
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      Теги: Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Новости политики Новости Украины Новости США
      Источник: 24 канал
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