Его слова – классический шантаж, – демократы на слушаниях в Конгрессе обвинили Трампа в измене

Президент США Дональд Трамп предал свою присягу и попытался использовать настоятельную потребность Украины в американской поддержке в свою пользу.

Глава Белого дома действовал, как классический шантажист. Такие слова о Дональде Трампе 26 сентября прозвучали в стенах Конгресса США. С громким заявлением там выступил председатель Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф. Об этом сообщает "Укринформ".

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Трамп изменил собственной присяге о защите нашей национальной безопасности и предал присягу о защите нашей конституции,

– подчеркнул он.

Он добавил: из стенограммы видно, как президент Зеленский пытался снискать расположение Трампа и четко заявил, что нуждается в поддержке в противостоянии с российской агрессией. Вместо этого глава Белого дома сначала вспоминает, что "США сделали так много для Украины", а затем фактически настаивает на расследовании дела, к которому причастен его главный конкурент.

Ответ Трампа звучит как классический криминальный шантаж,

– отмечает Шифф.

В ответ на сокрушительную критику американского лидера консерваторы заявили, что демократы слишком политизируют ситуацию и продолжают вести информационную войну против Трампа.

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, считают вмешательством в президентские гонки.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на украинском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

26 сентября был опубликован также текст жалобы на действия Дональда Трампа. Да, там говорится о том, что глава Белого дома во время разговора с Зеленским просил:

инициировать или продолжить расследование деятельности в Украине экс-вицепрезидента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена; помочь в вероятном раскрытии, что подозрения о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году были инициированы из Украины, с конкретной просьбой; встретиться или поговорить с двумя лицами, которых президент открыто называет своими личными представителями этих вопросов, господином Рудольфом Джулиани и генпрокурором Барром, которых президент Трамп несколько раз упоминает в разговоре.

Полный текст жалобы на русском языке читайте здесь.