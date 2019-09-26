19:42
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, сьогодні
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Його слова – класичний шантаж, – демократи на слуханнях у Конгресі звинуватили Трампа у зраді

      175 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп зрадив власну присягу та спробував використати нагальну потребу України в американській підтримці на свою користь.

      Глава Білого дому діяв, як класичний шантажист. Такі слова про Дональда Трампа 26 вересня прозвучали у стінах Конгресу США. З гучною заявою там виступив голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф. Про це повідомляє "Укрінформ".

      Акуально: Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу

      Трамп зрадив власній присязі про захист нашої національної безпеки та зрадив присязі про захист нашої конституції,
      – наголосив він.

      Він додав: зі стенограми видно, як президент Зеленський намагався здобути прихильність Трампа і чітко заявив, що потребує підтримки у протистоянні з російською агресією. Натомість, глава Білого дому спочатку згадує, що "США зробили так багато для України", а потім фактично наполягає на розслідуванні справи, до якої причетний його головний конкурент.

      Відповідь Трампа звучить як класичний кримінальний шантаж,
      – наголошує Шифф.

      У відповідь на нищівну критику американського лідера, консерватори заявили, що демократи занадто політизують ситуацію та продовжують вести інформаційну війну проти Трампа.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?

      У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      Читайте також: Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      26 вересня був опублікований також текст скарги на дії Дональда Трампа. Так, там йдеться про те, що глава Білого дому під час розмови з Зеленським просив:

      1. ініціювати чи продовжити розслідування щодо діяльності в Україні ексвіцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена;
      2. допомогти у ймовірному розкритті, що підозри про російське втручання у вибори президента США у 2016 році були ініційовані з України, з конкретним проханням;
      3. зустрітись або поговорити з двома особами, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані та генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує у парі.

      Повний текст скарги українською мовою читайте тут.

      blog_ava
      Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
      сьогодні
      5516
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини США Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканності
      сьогодні , 17:30 Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканності
      Віталій Шабунін 1399
      Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      сьогодні , 17:00 Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      Наталя Ромашова 248
      Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      сьогодні , 15:45 Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      707
      Зеленский выбирает президента США
      сьогодні , 15:30 Зеленский выбирает президента США
      Іван Яковина 618
      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 15:00 Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      Борис Немировський 554
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук