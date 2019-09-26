Його слова – класичний шантаж, – демократи на слуханнях у Конгресі звинуватили Трампа у зраді

Президент США Дональд Трамп зрадив власну присягу та спробував використати нагальну потребу України в американській підтримці на свою користь.

Глава Білого дому діяв, як класичний шантажист. Такі слова про Дональда Трампа 26 вересня прозвучали у стінах Конгресу США. З гучною заявою там виступив голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Трамп зрадив власній присязі про захист нашої національної безпеки та зрадив присязі про захист нашої конституції,

– наголосив він.

Він додав: зі стенограми видно, як президент Зеленський намагався здобути прихильність Трампа і чітко заявив, що потребує підтримки у протистоянні з російською агресією. Натомість, глава Білого дому спочатку згадує, що "США зробили так багато для України", а потім фактично наполягає на розслідуванні справи, до якої причетний його головний конкурент.

Відповідь Трампа звучить як класичний кримінальний шантаж,

– наголошує Шифф.

У відповідь на нищівну критику американського лідера, консерватори заявили, що демократи занадто політизують ситуацію та продовжують вести інформаційну війну проти Трампа.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?

У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

26 вересня був опублікований також текст скарги на дії Дональда Трампа. Так, там йдеться про те, що глава Білого дому під час розмови з Зеленським просив:

ініціювати чи продовжити розслідування щодо діяльності в Україні ексвіцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена; допомогти у ймовірному розкритті, що підозри про російське втручання у вибори президента США у 2016 році були ініційовані з України, з конкретним проханням; зустрітись або поговорити з двома особами, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані та генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує у парі.

Повний текст скарги українською мовою читайте тут.