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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Скарга на Трампа через його розмову із Зеленським: реакція господаря Білого дому

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп вважає, що нічого спільного з дійсністю не має розсекречена скарга співробітника американських спецслужб щодо розмови господаря Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським. Також він вказав на порушення під час його телефонної розмови з українським гарантом.

      Так, Трамп назвав черговий фейком скаргу американського розвідника щодо його розмови із Зеленським. 

      Важливо! Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      Розвідник з інформацією від інших людей? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без жодного тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом! 
      – наголосив політик.

      Крім того, американський президент переконує, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі.

      "Це ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканської партії (політсила Трампа)", – додав він.

      Адам Шифф очолює Комітет розвідки Палати представників США, де відбулись слухання щодо скарги представника американської розвідки, поданої в межах програми, яка передбачає захист викривачів корупції.

      За словами політика, представники Демократичної партії "вигадують історії", бо знають, що "програють вибори". Такі дії Трамп назвав ганебними.

      Зверніть увагу! Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      Чому у США так зацікавилися розмовою Трампа та Зеленського

      Скандал виник після того, як один американський розвідник написав скаргу щодо цієї розмови. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. У цій справі фігурує Гантер Байден, син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

      Компанія Burisma належить колишньому міністру екології часів Януковича – Миколі Злочевському. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу. З 2014 року Гантер Байден перебував у керівництві Burisma. 

      Тому, у США вважають, що розслідування справи є втручанням у президентські перегони та може негативно вплинути на рейтинг Байдена. Крім того, через скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 

      Цікаво! Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови

      Про що мовиться у скарзі розвідника щодо розмови Трампа та Зеленського

      Повний текст цієї скарги було опубліковано 26 вересня був опублікований також текст скарги на дії Дональда Трампа. Тут мовиться, що Трамп під час розмови з Зеленським просив:

      – ініціювати чи продовжити розслідування щодо діяльності в Україні ексвіцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена;

      – допомогти у ймовірному розкритті, що підозри про російське втручання у вибори президента США у 2016 році було ініційовано з України, з конкретним проханням;

      – зустрітись або поговорити з двома особами, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані та генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує у парі.

      Радимо ознайомитись! Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

      Про що насправді мовилося під час розмови Трампа та Зеленського

      Відповідно до стенограми розмови, яку опублікував Білий дім 25 вересня, Трамп говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. Також американський лідер наголосив, що сьогодні розслідування проти сина Байдена припинено. Тож, запропонував українському президенту співпрацювати з генеральним прокурором США Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані. На завершення Трамп попросив Зеленського розглянути це "жахливе" питання. Зеленський, зі свого боку, зазначив, що новий генпрокурор України буде "на 100% його людиною" та займеться вивченням цієї справи.

      Розмова Трампа з Зеленським і ймовірний імпічмент лідера сша через неї: як розгорталися останні події 
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      Теги: Новини України Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини США
      Джерело: 24 канал
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