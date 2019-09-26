Що про скандальну розмову Зеленського та Трампа говорять у США: відповідь Сотник

Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Про те, що говорять американці про скандальну розмові між президентами – розповіла правниця та депутатка 8 скликання Олена Сотник у прямому ефірі 24 каналу.

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За її словами, у пресі США це питання номер 1, їй приходили розсилки від CNN та BBC, де всюди згадується Трамп і Україна.

Звичайно, тут є розуміння, що Україна прямого відношення до цієї ситуації не має і що це внутрішньо-політичне протистояння між демократами та республіканцями. Але дійсно Україна звучить у всіх ключових заголовках в газетах та телебаченні Сказати, що це нам грає якось на користь не можу. Є серйозні застереження, особливо після публікації стенограми ромови,

– наголосила Сотник.

Вона також сказала, що до неї звертаються багато ЗМІ та просять дати юридичну оцінку: чи немає, наприклад, в діях Президента Зеленського якихось псевдозаконних моментів і чи вважаю присутній там тиск на нашого главу держави.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом, де видно, що Трамп сказав, що "було б добре", якби Зеленський вивчив справу Джо Байдена.

"Звичайні американці серйозно занепокоєні тим, що багато уваги приділяється протистоянню між Трампом і Байденом. І що замість того, щоб політики формували меседжі для людей, вони займаються тим, що фактично один одного атакують", – заявила Сотник.

І зазначила, що є і американці, які не задоволені президентством Дональда Трампа. Вони кажуть, що він не має бути на цій посаді і говорять про те, що демократам вдасться якимось чином просунути розслідування, а процедура імпічменту буде продовжуватися.

Хоча з юридичного боку той же голова Мін'юсту заявив, що не вбачає у тій розмові жодного тиску на Зеленського з боку Трампа. Тому побачимо, що відбудеться безпосередньо під час слухань,

– запевнила Сотник.

На питання, як правниця особисто оцінює слова Трампа до Зеленського, Сотник відповіла, що прямих ознак порушень вона не вбачає, але її дуже непокоїть, що історія про генпрокурора продовжується.