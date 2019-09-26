19:41
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, сьогодні
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Що про скандальну розмову Зеленського та Трампа говорять у США: відповідь Сотник

      169 Читать новость на русском

      Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Про те, що говорять американці про скандальну розмові між президентами – розповіла правниця та депутатка 8 скликання Олена Сотник у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      За її словами, у пресі США це питання номер 1, їй приходили розсилки від CNN та BBC, де всюди згадується Трамп і Україна.

      Звичайно, тут є розуміння, що Україна прямого відношення до цієї ситуації не має і що це внутрішньо-політичне протистояння між демократами та республіканцями. Але дійсно Україна звучить у всіх ключових заголовках в газетах та телебаченні Сказати, що це нам грає якось на користь не можу. Є серйозні застереження, особливо після публікації стенограми ромови,
      – наголосила Сотник.

      Вона також сказала, що до неї звертаються багато ЗМІ та просять дати юридичну оцінку: чи немає, наприклад, в діях Президента Зеленського якихось псевдозаконних моментів і чи вважаю присутній там тиск на нашого главу держави.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом, де видно, що Трамп сказав, що "було б добре", якби Зеленський вивчив справу Джо Байдена.

      "Звичайні американці серйозно занепокоєні тим, що багато уваги приділяється протистоянню між Трампом і Байденом. І що замість того, щоб політики формували меседжі для людей, вони займаються тим, що фактично один одного атакують", – заявила Сотник.

      І зазначила, що є і американці, які не задоволені президентством Дональда Трампа. Вони кажуть, що він не має бути на цій посаді і говорять про те, що демократам вдасться якимось чином просунути розслідування, а процедура імпічменту буде продовжуватися.

      Хоча з юридичного боку той же голова Мін'юсту заявив, що не вбачає у тій розмові жодного тиску на Зеленського з боку Трампа. Тому побачимо, що відбудеться безпосередньо під час слухань,
      – запевнила Сотник.

      На питання, як правниця особисто оцінює слова Трампа до Зеленського, Сотник відповіла, що прямих ознак порушень вона не вбачає, але її дуже непокоїть, що історія про генпрокурора продовжується.

      blog_ava
      Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
      сьогодні
      81193
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Скандал Імпічмент Трампа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканності
      сьогодні , 17:30 Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканності
      Віталій Шабунін 1390
      Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      сьогодні , 17:00 Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      Наталя Ромашова 248
      Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      сьогодні , 15:45 Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      707
      Зеленский выбирает президента США
      сьогодні , 15:30 Зеленский выбирает президента США
      Іван Яковина 617
      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 15:00 Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      Борис Немировський 553
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук