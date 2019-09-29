У руках президента Зеленського козирні карти на міжнародній арені, – експерт

У зв’язку із скандалом навколо Трампа і Джо Байдена в руках українського президента тепер козирні карти, які можна розіграти на міжнародній арені. Але потрібно зважити на всі ризики.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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Зеленському фактично випала роль вирішувати долю американських виборів. Можна передати інформацію щодо діяльності сина Байдена – Гантера – в Україні або ні,

– зазначає Владислав Дзівідзінський.

Як зауважує політолог, передача інформації щодо діяльності Гантера Байдена допоможе Трампу в підтвердженні його правоти. А для американців викриття у брехні політиків – суттєвий фактор на виборах. Це може зіграти ключову роль у американських виборах. Попередні соцопитування показують рівні шанси у Трампа і Байдена.

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Водночас, за словами Дзівідзінського, якщо інформацію не передати, що теж правильно, аби не роздмухувати в США скандал через Україну, то цим підіграємо Байдену. І це посилить хвилю щодо імпічменту Трампу.

"Ситуацією можна скористатися на користь України. Байден публічно неодноразово наголошував, що в разі свого обрання президентом готовий підтримувати нашу державу, аж до надання нам зброї для боротьби з Росією. Хоча є ризики, що може зіграти рокову роль для України. Тому Зеленський заявив, що справу розглядатиме ГПУ на рівні всіх інших розслідувань. Тобто все буде згідно законодавства", – наголосив Владислав Дзівідзінський.

Що відомо про "український скандал" у США? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні. Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.



На першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів. Адже Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, вже оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. І після оприлюднення стенограми, до слова, вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, аби цю процедуру скасувати.