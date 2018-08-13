В Румынии третий день продолжаются массовые антиправительственные протесты

В воскресенье вечером в Румынии началась третья серия уличных протестов из-за наступления правительства на антикоррупционные институции, в одном из городов демонстранты разбили палатку.

Об этом сообщает Mediafax.

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Акции протеста прошли в Бухаресте, Сибиу, Констанце, Клуж-Напоке и городе Яссы. Меньшие демонстрации прошли и в других городах.

В Бухаресте на площади Виктории собрались десятки тысяч людей. Особенностью воскресных демонстраций стало то, что небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь.

Возле префектуры Клуж-Напока было около 80 человек, которые разбили палатку на площади и требовали встречи с префектом.

Накануне на многотысячном митинге пострадали более четырехсот человек. Все – в столкновениях с правоохранителями, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ. За неправомерные действия полицейских тамошняя генпрокуратура открыла уголовное производство.