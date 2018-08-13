В Румунії третій день тривають масові антиурядові протести

В неділю ввечері в Румунії розпочалася третя серія вуличних протестів через наступ уряду на антикорупційні інституції, в одному з міст демонстранти розбили намет.

Про це повідомляє Mediafax.

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Акції протесту пройшли в Бухаресті, Сібіу, Констанці, Клуж-Напока та місті Ясси. Менші демонстрації пройшли і в інших містах.

У Бухаресті на площі Вікторії зібралися десятки тисяч людей. Особливістю недільних демонстрацій стало те, що невелика частина активістів лишалася на вулиці всю ніч.

Біля префектури Клуж-Напока було близько 80 осіб, які розбили на площі і вимагали зустрічі з префектом.

Напередодні ж на багатотисячному мітингу постраждали понад чотири сотні осіб. Усе – через зіткнення з правоохоронцями, які застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Через неправомірні дії поліцейських тамтешня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження.