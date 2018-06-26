В Ryanair объявили об открытии еще одного рейса из Украины

Ирландский лоу-кост Ryanair запустил продажу билетов на новое направление между Киевом и польским городом Быдгощ.

Согласно информации из системы бронирования авиабилетов перевозчика, полеты начнут выполнять с 31 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям, передает avianews.com.

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Отмечается, что самолеты Ryanair будут вылетать из Быдгоща в 16:50 и после 50-минутного пребывания в киевском аэропорту "Борисполь" в 20:25 будут возвращаться обратно. Время в пути составит 1 час 45 минут.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 25 евро в одну сторону. С учетом скидки в рамках распродажи, которая сейчас проводится, минимальная цена на некоторые рейсы стартует от 22 евро.

Ryanair будет не первым авиаперевозчиком на этом маршруте. Сообщается, что полеты из Быдгоща в киевский аэропорт Жуляны намерена открыть польская авиакомпания LOT.