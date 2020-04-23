В Ryanair рассказали, при каких обстоятельствах не возобновят полеты

В самой большой бюджетной авиакомпании Европы Ryanair надеются на возобновление 80% рейсов до сентября. Однако в ирландской компании отмечают, что не возобновят полеты, если авиаперевозчиков обяжут оставлять средние кресла в самолетах свободными для сохранения социальной дистанции.

Большинство рейсов удастся возобновить к осени, если ограничения на перелеты в Европе снимут до июля. Об этом сообщил глава компании Майкл О'Лири, передает Financial Times.

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В июле компания рассчитывает на 40% полетов при загруженности самолетов на 50-60%.

компания рассчитывает на при загруженности самолетов на 50-60%. В августе Ryanair планирует осуществить 60% рейсов .

Ryanair планирует осуществить . В сентябре – 80%.

В случае введения ограничений, вроде пустого среднего кресла, смысла возобновлять полеты в Ryanair не видят.

Мы не можем заработать деньги на 66-процентных коэффициентах нагрузки. Даже если вы это сделаете, среднее сиденье не дает социального дистанцирования, поэтому это – идиотская идея, которая ничего не достигает,

– возмутился О'Лири.

Компания уже обратилась к властям Ирландии, предупредив, что, или им компенсируют стоимость пустого места, или летать они не будут. Также О'Лири выразил надежду на то, что весь объем трафика удастся восстановить к лету 2021 года.

Что известно о запрете полетов в Украину из-за коронавируса?

В рамках карантина Украины закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Подобную практику применили и другие страны.

С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.