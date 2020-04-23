В Ryanair рассказали, при каких обстоятельствах не возобновят полеты
В самой большой бюджетной авиакомпании Европы Ryanair надеются на возобновление 80% рейсов до сентября. Однако в ирландской компании отмечают, что не возобновят полеты, если авиаперевозчиков обяжут оставлять средние кресла в самолетах свободными для сохранения социальной дистанции.
Большинство рейсов удастся возобновить к осени, если ограничения на перелеты в Европе снимут до июля. Об этом сообщил глава компании Майкл О'Лири, передает Financial Times.
К теме Когда Ryanair возобновит полеты прогноз авиакомпании
- В июле компания рассчитывает на 40% полетов при загруженности самолетов на 50-60%.
- В августе Ryanair планирует осуществить 60% рейсов.
- В сентябре – 80%.
В случае введения ограничений, вроде пустого среднего кресла, смысла возобновлять полеты в Ryanair не видят.
Мы не можем заработать деньги на 66-процентных коэффициентах нагрузки. Даже если вы это сделаете, среднее сиденье не дает социального дистанцирования, поэтому это – идиотская идея, которая ничего не достигает,
– возмутился О'Лири.
Компания уже обратилась к властям Ирландии, предупредив, что, или им компенсируют стоимость пустого места, или летать они не будут. Также О'Лири выразил надежду на то, что весь объем трафика удастся восстановить к лету 2021 года.
Что известно о запрете полетов в Украину из-за коронавируса?
В рамках карантина Украины закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
Подобную практику применили и другие страны.
С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
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