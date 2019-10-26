В самолета отказал двигатель в небе над Днепром

У самолета с 45 пассажирами на борту отказал один из двигателей в небе над Днепром. Инцидент произошел днем 26 октября, а самолет направлялся в Днепр из аэропорта "Борисполь".

На место отправились спасатели, однако им много работать не пришлось, ведь вскоре самолет совершил удачную посадку, сообщает "Информатор" со ссылкой на чрезвычайников Днепропетровщины. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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Какой компании принадлежит самолет – точно не известно. В частности, информация о рейсе 7W-101, который должен был вылететь из Борисполя и приземлиться в 12:40 в Днепре, размещена на сайте авиакомпании WindRose. Однако в самой компании заверили, что никаких проблем 26 октября у них не возникало.

Что касается авиакомпании МАУ, то автоответчик сообщил, что ввиду загруженности линии, компания свяжется с журналистами в течение 14 дней.

Отметим, что кроме МАУ и WindRose никто не осуществляет прямые рейсы из Киева в Днепр.