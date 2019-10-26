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      В самолета отказал двигатель в небе над Днепром

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      На борту самолета, у которого в небе отказал двигатель, находились 45 пассажиров
      На борту самолета, у которого в небе отказал двигатель, находились 45 пассажиров / vostok.today/index.php (ілюстративне фото)

      У самолета с 45 пассажирами на борту отказал один из двигателей в небе над Днепром. Инцидент произошел днем 26 октября, а самолет направлялся в Днепр из аэропорта "Борисполь".

      На место отправились спасатели, однако им много работать не пришлось, ведь вскоре самолет совершил удачную посадку, сообщает "Информатор" со ссылкой на чрезвычайников Днепропетровщины. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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      Какой компании принадлежит самолет – точно не известно. В частности, информация о рейсе 7W-101, который должен был вылететь из Борисполя и приземлиться в 12:40 в Днепре, размещена на сайте авиакомпании WindRose. Однако в самой компании заверили, что никаких проблем 26 октября у них не возникало.

      Что касается авиакомпании МАУ, то автоответчик сообщил, что ввиду загруженности линии, компания свяжется с журналистами в течение 14 дней.

      Отметим, что кроме МАУ и WindRose никто не осуществляет прямые рейсы из Киева в Днепр.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Борисполя авиация ГСЧС Аварии и ДТП Новости Днепра Чрезвычайное происшествие
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