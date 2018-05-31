В СБУ извинились за дезинформацию об исполнителе "убийства" Бабченко

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская простила за дезинформацию относительно роли участника АТО Алексея Цымбалюка по делу о покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Так, Цимбалюк таки был "исполнителем" преступления и сотрудничал с СБУ.

Об этом Сарган написала в Facebook.



"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке не верно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия. Кто не работает, тот не ошибается. Еще раз извиняюсь! ", – говорится в заметке спикера СБУ.

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Ранее 31 мая Алексей Цимбалюк назвал себя исполнителем в организации покушения на убийство Бабченко и заявил, что пошел на сотрудничество с СБУ.



Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что Цимбалюк является исполнителем "убийства".



Впоследствии на заседании суда об избрании меры пресечения подозреваемому в организации покушения на Бабченко Борису Герману прокурор подтвердил информацию о том, что Цимбалюк является исполнителем "убийства" Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.



Что касается исполнителя покушения на Бабченко, то им оказался участник АТО Алексей Цымбалюк, который сообщил о готовящемся преступлении в СБУ и сотрудничал со спецслужбой.