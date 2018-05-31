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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

В СБУ вибачились за дезінформацію про виконавця "вбивства" Бабченка

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В СБУ вибачились за дезінформацію про виконавця
В СБУ вибачились за дезінформацію про виконавця "вбивства" Бабченка / Фото з вільних мереж

Речниця СБУ Олена Гітлянська вибачилась за дезінформацію щодо ролі учасника АТО Олексія Цимбалюка у справі про замах на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Так, Цимбалюк таки був "виконавцем" злочину і співпрацював з СБУ.

Про це Сарган написала у Facebook.

"Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У запарці не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства. Хто не працює, той не помиляється. Ще раз перепрошую!", – мовиться у дописі речниці СБУ.

Читайте також: Підозрюваний в організації "замаху" на Бабченка Герман знав про операцію СБУ

Раніше 31 травня Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем в організації замаху на вбивство Бабченка та заявив, що пішов на співпрацю з СБУ.

Проте речниця СБУ Олена Гітлянська заперечила інформацію про те, що Цимбалюк є виконавцем "убивства".

Згодом на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному в організації замаху на Бабченка Борису Герману прокурор підтвердив інформацію про те, що Цимбалюк є виконавцем "убивства" Бабченка.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Щодо виконавця замаху на Бабченка, то ним виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк, який сповістив про підготовку злочину до СБУ і співпрацював зі спецслужбою.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 Канал
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