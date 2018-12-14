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      В Сенате США назвали ответственных за убийство Хашогги

      22 Читати новину українською
      Джамаль Хашогги
      Джамаль Хашогги / Фото из открытых источников

      В четверг, 13 декабря, Сенат США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

      Об этом сообщило издание Independentrecorder.

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      В документе говорится, что кронпринц Саудовской Аравии несет ответственность за убийство Хашогги. Сенаторы призвали Эр-Рияд привлечь к ответственности всех, кто причастен к его гибели.

      Резолюция, инициированная главой Комитета по внешним делам республиканцем Бобом Коркер, была принята путем поименного голосования во второй половине дня. Теперь этот документ будет рассматриваться в Палате представителей.

      Спасибо Сената за то, что говорил сегодня единым голосом и принял подавляющим большинством совместную резолюцию, разработанную мной, чтобы привлечь наследного принца Мохаммеда бин Салмана к ответственности за убийство Джамаль Хашогги,
      – сказал Коркер в своем Twitter.

      Рашине 24 канал сообщал, что в ЦРУ есть доказательство, что саудовской принц причастен к убийству журналиста.

      Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими обнаружилась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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