В Сенате США назвали ответственных за убийство Хашогги

В четверг, 13 декабря, Сенат США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Об этом сообщило издание Independentrecorder.

Читайте также: Time объявил победителя номинации "Человек года": это не один человек

В документе говорится, что кронпринц Саудовской Аравии несет ответственность за убийство Хашогги. Сенаторы призвали Эр-Рияд привлечь к ответственности всех, кто причастен к его гибели.

Резолюция, инициированная главой Комитета по внешним делам республиканцем Бобом Коркер, была принята путем поименного голосования во второй половине дня. Теперь этот документ будет рассматриваться в Палате представителей.

Спасибо Сената за то, что говорил сегодня единым голосом и принял подавляющим большинством совместную резолюцию, разработанную мной, чтобы привлечь наследного принца Мохаммеда бин Салмана к ответственности за убийство Джамаль Хашогги,

– сказал Коркер в своем Twitter.

Pleased the Senate spoke with one voice this afternoon and overwhelmingly passed the joint resolution I authored to hold Crown Prince Mohammed bin Salman responsible for the murder of Jamal #Khashoggi. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 13 грудня 2018 р.

Рашине 24 канал сообщал, что в ЦРУ есть доказательство, что саудовской принц причастен к убийству журналиста.

Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими обнаружилась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.